Nga karroca te përqafimi me Metën: Ja si bën fushatë Kryemadhi

Nënkryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi, duket më aktive se kurrë në rrjetet sociale, kjo për shkak të fushatës zgjedhore.

Një ditë më parë ajo postoi një foto sipër një karroce, ndërsa sot një përqafim me Ilir Metën.

Ja statusi i saj në fb:

Mirëmëngjes!

Moti nuk premton nje ditë të bukur, por unë e zbukurova me ⭐ që më ndricon edhe në ditët e mia të vështira.❤️Si për të dielë kalova pak më shumë kohë me familjen time, por dhe pse u perpoqëm nuk ja dolem dot të mos flasim për fushatën. Sepse motorrët e LSI për fushatën nuk kanë pushim as në fundjavë, as për festa, madje as pas fushate. Pikërisht për këtë do të jemi forcë e parë në këto zgjedhje, per t’i treguar të gjithëve se nuk jemi aktivë vetëm në fushatë, por gjatë gjithë kohës, pa pushim dhe lodhje për të qënë pranë problemeve dhe halleve tuaja. Sepse për ne familja është më e shtrenjte dhe më e rëndësishme se çdo politikë apo marrëveshje që bëhet në emër të saj. Ne jemi një familje me zemër të madhe, ku ka vend për të gjjthë ata që besojnë te vlerat. #LsiForceePare #FamiljaJoneeMadhe