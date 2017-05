Nga Klementin Mile

Nuk ka asgjë të re në faktin që sulmi terrorist në Mançester u krye në emër të Zotit. As në faktin që aty vdiqën fëmijë të pafajshëm. Historia njerëzore është e mbushur plot me akte dhune që nuk kursejnë askënd në emër të Zotit, që prej ngjarjeve të afërta në Belgjikë, Francë e Gjermani e deri tek ato më të largëta, si kryqëzatat në tokën e shenjtë.

Por ngjarje të tilla duhet të na bëjnë të reflektojmë për fenë, Zotin, besimin dhe ateizmin. A është besimtar kamikazi që sakrifikon veten në emër të Zotit? A janë ateistë viktimat e tij? A mos akte të tilla burojnë nga vetë esenca e fesë? Po Zoti, pse nuk ndërhyn ta ndalojë të keqen?

Filozofi bashkëkohor francez Quentin Meillasoux ka dhënë mbase versionin më kompleks të lidhjes së njeriut me Zotin në librin e tij Mosekzistenca Hyjnore. Sipas tij, në kohën tonë përballemi me dy iluzione. Iluzioni i parë është që Zoti ekziston; iluzioni i dytë është që ne mund të bëjmë pa Zotin. Këto dy iluzione përvijojnë vijën e frontit që ndan besimtarët nga ateistët. Meillasoux argumenton që kjo betejë frontale, e cila sjell vazhdimisht viktima, është tërësisht iluzore. Kundër besimtarëve, ai konkludon që Zoti nuk ekziston dhe kundër ateistëve, konkludon që ne nuk mund të bëjmë dot pa Zotin.

Në këtë mënyrë, besimtarët dhe ateistët e humbasin veten në kundërtinë false të kohës sonë. Por hyjnorja nuk është as ateizëm, as fe. Hyjnorja nuk është ateizëm sepse ateistët mbeten të ngarkuar me besimin supersticioz te karakteri i përjetshëm i ligjeve të botës sonë. Ateizmi e zhvlerëson dëshirën për drejtësi, e cila i bën njerëzit qenie me vlerë unike. Nga ana tjetër hyjnorja nuk është fe sepse fetarët mbeten të ngarkuar me nënshtrimin cinik ndaj pushtetit të një padroni. Feja e injoron atë çka është më fisnike te njerëzit, duke e treguar tmerrin tokësor si shenjë të mirësisë hyjnore.

Të besosh tek ekzistenca e Zotit, shkruan Meillasoux, do të thotë të mos besosh te Zoti, por të besosh tek ekzistenca. Kleriku nuk beson te Zoti, për shkak se beson tek ekzistenca e Zotit. Të besosh që Zoti ekziston do të thotë ta bësh atë një Zot që nuk është vetëm dashuri, por gjithashtu dhe veçanërisht, plotfuqishmëri. Kjo implikon se është Zoti që e krijoi këtë botë me të gjitha padrejtësitë e saj, Zoti-padron që duhet t’i frikësohemi po aq sa ta duam. Prandaj çdo fe projekton dy qëndrime themelore: së pari, është shenjtëria e atyre që shohin te Zoti vetëm dashuri, sepse besojnë tek Ai; së dyti, është misticizmi supersticioz i atyre që shohin te Zoti vetëm fuqi, sepse besojnë tek ekzistenca e Tij. Dhe ndërsa Zoti i parë është vetëm një mirësi e dhunshme, Zoti i dytë nuk është tjetër veçse mallkime, kërcënime dhe magji obskurantiste. Prandaj nuk duhet të habitemi që madje edhe një fe e bazuar në mirësi dhe falje transformohet vazhdimisht në fanatizëm urryes. Feja është dashuri dhe urrejtje bashkë, pasi beson njëkohësisht te Zoti si premtim dashurie për ringjalljen e të vdekurit dhe tek ekzistenca e Zotit përmes dëshirës servile dhe keqdashëse për një padron të plotfuqishëm.

Njerëzit mund të vendosin katër lidhje të ndryshme me Zotin. 1. Të mos besojnë te Zoti sepse Ai nuk ekziston. Kjo është lidhja ateiste, e cila ndodh në variante të panumërta, por të gjitha shpien në të njëjtën pikë: trishtim, zbehtësi, cinizëm dhe përçmim të asaj çka na bën njerëz. 2. Të besojnë te Zoti sepse Ai ekziston. Kjo është lidhja fetare, gjithashtu në variante të panumërta, por që shpien në të njëjtën pikë: fanatizëm, arratisje nga bota, konfuzion të shenjtërisë me misticizmin dhe të Zotit si dashuri me Zotin si fuqi. Kjo është forma fetare e shpresës. 3. Të mos besojnë te Zoti sepse Ai ekziston. Kjo është lidhja demoniake me Zotin ekzistues, është pozicioni i rebelimit ndaj Krijuesit, çka shpreh nevojën reaguese për të bërë dikë përgjegjës për të këqijat e kësaj bote. Kjo revoltë demoniake përballë të gjitha katastrofave të ekzistencës do të zgjidhte më mirë ta urrente Zotin se sa të shpallte që Ai nuk ekziston. Te njeriu që merr këtë pozicion kjo sjell cinizëm, sarkazëm ndaj çdo aspirate dhe urrejtje të vetes. 4. Të besojnë te Zoti sepse Ai nuk ekziston. Kjo është lidhja filozofike, e cila shënjon një formë imanente të shpresës. Përballë të këqijave të panumërta të botës, vetëm një Zot që nuk ekziston, që nuk ka ardhur ende (dhe prandaj nuk mund të bëhet përgjegjës për të keqen), mund të besohet dhe të ngjallë shpresë për të ardhmen.

Meillasoux e mbyll librin Mosekzistenca Hyjnore me këto fjalë: “Tashmë është kryer. Paskëtaj i dimë katër lidhjet e mundshme të njerëzve me Zotin. Duhet të zgjedhim”.

