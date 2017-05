Ndryshe nga më parë, Ben Blushi thotë va fjalë të mira për çadrën e opozitës

Kreu i LIBRA-s, Ben Blushi, sot, në një takim me gazetarët ka pranuar një meritë të “Çadrës së Lirisë”, në protestë që prej 18 shkurtit, të cilën deri më tani vetëm e ka kritikuar.

Mirëpo, në transmetimin e drejtpërdrejt nga Facebook-u personal, përveç kritikave është shprehur se çadra e opozitës ka meritë thyerjen e traditës së aleancave të partive politike.

Kjo përgjigje erdhi, pas pyetjes së gazetarëve nëse “LIBRA” do të bënte koalicion me ndonjë nga partitë politike.

“Ne e kemi ditur që në fillim që nuk do të hymë në koalicion. Sepse me kë të bëhemi në koalicion, me PD-në apo me PS-në që mbrojnë parime të ndryshme nga ne. Koalicionet janë e keqja na kanë sjellë në këtë pikë.

Një nga rezultatet më të mira, pozitive që Çadra e PD-së na solli dhe do ta them sot, është që theu traditën e aleancave, duhet t’ja njohim këtë meritë, në kuptimin juridik të zgjedhjeve.

Besoj se kurdoqoftë që sistemi të ndryshojë, do shkojmë drejt një sistemi që sulmon aleancat”,- tha Blushi.