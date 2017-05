NASA trondit botën, dielli nuk do të linë më nga lindja por ….

Foto 1 nga 2

Mediat ndërkombëtare “ Daily Mail” dhe “Huffington Post“ kanë raportuar për të dhënat e nxjerra nga Agjencisë Kozmike Amerikane (NASA).

Të dhënat tregojnë se dielli nuk do të lind më nga lindja, por nga perëndimi. Kjo do të ndodh si pasojë e dobësimit të polit magnetik dhe dita kur kjo do të ndodh nuk është aq e largët.

Edhe revista amerikane ”Live Science” thekson se poli magnetik i Tokës nuk është aq i fuqishëm sa ka qenë në të kaluarën dhe është dobësuar për dhjetë herë më shumë, kurse ky dobësim ka marrë përmasa më të mëdha këto gjashtë muajt e fundit dhe si pasojë dielli do të lind nga perëndimi.