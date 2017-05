Naftë në Artik? Rusia ndërton anijen bërthamore që thyen akujt

Foto 1 nga 2

Në tre vitet e ardhshme, Rusia ka planifikuar të shpenzojë 3.6 miliard dollarë për të nxitur rritjen ekonomike. Shumica e këtyre fondeve do të shpenzohen për ndërtimin e një akull-shkatërrueseje bërthamore, një anije gjigante që punon me energji bërthamore (reaktor), e cila do të “godasë” ujërat e Arktikut të mbuluara me akull.

Qëllimi është shfrytëzimi i rajonit kontinental për të gjetur rezerva energjetike të naftës dhe gazit natyror, raporton ‘International Buisiness Times”.

Miliarda dollarë financime do të shkojnë gjithashtu për të ndihmuar komunitetet indigjene, monitorimin e mjedisit dhe nxjerrjen e anijeve të fundosura.

Lajmi i ekspeditave agresive të Rusisë në Arktik ka shqetësuar disa zyrtarë amerikanë të cilët ngrenë alarmin se SHBA-së i mungojnë mundësitë për të gjetur potenciale të pashfrytëzuara energjie në detet veriore.