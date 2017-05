Morena tregon gjoksin më shumë se sa duhet… rrezikon të zbulojë edhe ‘zogun’

Foto 1 nga 2

Morena Taraku vazhdon të jetë njëra nga femrat më të përfolura shqiptare. Ndonëse e re në moshë, ajo ka siguruar një luks të rrallë për veten.

Ka disa ditë që ajo po eksploron ishujt e bukur Maldive, por ende nuk është zbuluar se nga kush po shoqërohet.

Gjatë këtij pushimi ajo po poston thuajse çdo detaj të ditës. Për t’u habitur është fakti se edhe gjatë pushimit, Morena nuk i lë stërvitjet mënjanë.

Ndërkaq përveç stërvitjeve, ajo që na bie në sy është ekspozimi i tepërt i Morenës.

Në rrjetin social Instagram ajo ka zbuluar një foto, ku shihet me një fustan shumë të hapur. Fustani i zbulon gjoksin dhe pothuajse edhe ‘zogun’.

Morena gjithmonë di si të kthejë vëmendjen tek ajo, qoftë me veshjen, qoftë me pushimet, e herë-herë edhe me zhveshjen.