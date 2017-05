Ministri teknik i PD ‘pret kokën’ e parë, drejtorin e PS që u përfshi në fushatë

Foto 1 nga 2

Ministri teknik i Drejtësisë Gazment Bardhi ka “prerë kokën e parë” para zgjedhjeve. Ai ka pezulluar sot nga detyra Drejtorin e IEVP në Tropojë, Granit Kurmekaj, për veprën penale të përfshirjes në fushatën zgjedhore të një subjekti zgjedhor.

Por nuk e ka lënë me kaq. Ministri i ri i prozuar nga Partia Demokratike, si pjesë e marrëveshjes Rama-Basha, e ka referuar rastin e tij edhe në Prokurorinë e Përgjithshme.

Sipas njoftimit për shtyp “kjo masë, erdhi pas verifikimit të kryer, si dhe informacioneve të marra nëpërmjet fotove dhe videove, ku konstatohet përfshirja e Kurmekaj, në fushatën zgjedhore në kundërshtim me ligjin”.

Për këtë qëllim, Ministri i Drejtësisë i ka referuar çështjen organeve të prokurorisë, si dhe ka vënë në dijeni Zyrën e Prokurorit të Përgjithshëm, për shkak se ekziston dyshimi i arsyeshëm i bazuar në prova, se shtetasi Granit Kurmekaj, me detyrë Drejtor i IEVP Tropojë, ka kryer veprën penale të parashikuara nga neni 328/a të Kodit Penal.

Deri në sqarimin e rrethanave mbi këtë çështje, Ministri i Drejtësisë ka urdhëruar menjëherë pezullimin e përkohshëm nga detyra të Drejtorit të IEVP Tropojë.

“Ministria e Drejtësisë inkurajon çdo qytetar që të denoncojë në portalin elektronik në faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë, të gjitha rastet e përfshirjes në fushatë apo përdorimit të funksionit publik në favor të një subjekti zgjedhor, si dhe garanton qytetarët jo vetëm për ruajtjen e anonimatit, por edhe për ndjekjen me seriozitet maksimal të këtyre rasteve.

Z.Bardhi siguron se është i vendosur në zbatimin e ligjit dhe do të veprojë me tolerancë zero për çdo angazhim politik në kundërshtim me ligjin të punonjësve të administratës shtetërore në varësi të Ministrisë së Drejtësisë”, – thuhet në njoftimin për shtyp të këtij institucioni./BW/