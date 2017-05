Meta tur takimesh me anëtarë të LSI deri në 23 korrik

Presidenti i sapo zgjedhur Ilir Meta përmes një videomesazhi ka deklaruar se do të ndërmarrë një tur takimesh me anëtarët e LSI deri në 23 korrik, ku dhe do të marrë zyrtarisht postin e kreut të shtetit.

Ilir Meta shprehet se LSI me Petrit Vasilin kryetar do të arrijë rezultatet që të gjithë kanë ëndërruar.

‘Dua të falenderoj të gjithë delegatët e Konventës të LSI për mirënjohjen dhe kontributin.

Dua të falenderoj për mbështetjen e jashtëzakonshme që i dhanë zgjedhjes së kryetarit të LSI, Petrit Vasilit, me të cilin jam i bindur që LSI do të arrijë ato rezultate që kemi ëndërruar prej kohësh së bashku.

Ndaj sot dua që të bëj të ditur se tashmë edhe unë si anëtar i thjeshtë deri në 23 korrik do të ndërmarr një tur falenderimi për të shtrënguar dorën me cdo anëtar të LSI, sepse mirënjohja kanë qenë dhe do të jenë dy shtyllat morale të kësaj force politike.’