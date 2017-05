Kreu ne detyre i Kuvendit dhe Presidenti i zgjedhur Ilir Meta ne nje moment qe po fliste per Sali Berishen, u pyet nga Arian Cani: “Si e le doktorin?”

“Nuk ishte ditë e lumtur për mua, por isha i detyruar…ne jemi ndarë shumë mirë, për arsye politike më pas mund të ketë pasur qëndrime dhe deklarata por unë kam konsideratë të vecantë”, tha ai.

Meta, ka komentuar ne studion e Arian Canit edhe kafen qe ka pire te enjten me Sali Berishen, ne nje kohe kur Rama dhe Basha ishin te mbyllur ne Pallatin e Kongreseve per te formuluar me detaje marreveshjen politike qe i dha fund krizes.