Mediu: Jo zgjedhje farsë në Kavajë, suksesi i parë i opozitës. Të vendosur për zgjedhje të lira

Kreu i Partisë Republikane, Fatmir Mediu, e ka quajtur suksesin e parë të opozitës, vendimin e kryeministrit Rama për të tërhequr nga gara kandidatin për zgjedhjet për kreun e ri të Bashkisë Kavajë.

Përmes një postimi në rrjetin social “Facebook”, Mediu shkruar se opozita është e vendosur në qëllimin e madh për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme, ashtu si dhe për të mos lejuar zgjedhje farsë në Kavajë.

“Te dashur miq

Opozita e vendosur me qellimin e madh per te garantuar zgjedhje te lira dhe te ndershme, sot njohu suksesin e pare, per te mos lejuar zgjedhje farse ne Kavaje.

Kauza e zgjedhjeve te lira dhe te ndershme eshte kazua me e drejte per ti kthyer pushtetin qytetareve.

Kushtetuta percakton se jemi nje demokraci pluraliste dhe cdo gje bazohet mbi te gjitha nga vota e lire. Qeverisja me pelqimin e qytetareve.

Ky eshte nje moment qe kerkon reflektim per zgjedhjet e 18 Qershorit.

Rama dhe Partia socialiste duhet te kuptojne se 18 qershori nuk eshte dite votimesh si ne komunizem, por dita e shqiptareve qe vendosin te ardhmen e tyre.

Dialogu me opoziten dhe garantimi i zgjedhjeve te lira dhe te ndershme eshte rruga e zgjidhjes.

As opozitat farse as krimi dhe trafiku as pushteti I inkriminuar nuk mund te ndalin dot te ardhmen Europiane te Shqiperise, kjo eshte nje beteje e gjate dhe e veshtire”, shkruan Fatmir Mediu.