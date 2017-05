Me sytë nga Kolegji, Bylykbashi: Ja ç’thotë Kushtetuta

Kolegji Zgjedhor do të vendosë të enjten e 18 majit ankimimin e Partisë Agrare Ambientaliste për shpalljen e pavlefshmërisë së regjistrimit të listave të kandidatëve. Ky vendim do t’i japë zgjidhje dhe propozimit të Partisë Demokratike që kërkon shtyrjen e zgjedhjeve deri në fund të shtatorit, shkruan “Panorama”.

Nëse kryeministri nuk do të pranojë shtyrjen e zgjedhjeve, siç ka kërkuar opozita, atëherë shansi i fundit do të jetë vendimi i Kolegjit Zgjedhor për afatet e depozitimit të listave të kandidatëve për deputet të partive.

Një vendim i Kolegjit kundër Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për pranimin e listave me një ditë vonesë rrëzon datën 18 qershor për zgjedhjet, më pas çdo gjë do të nisë nga e para.

Presidenti i Republikës duhet të caktojë një datë të re për zgjedhjet që pritet të jetë në vjeshtë, kohë që ka kërkuar edhe Partia Demokratike, ndërsa nuk dihet nëse do të plotësohen kërkesat e tjera të opozitës për ministrat teknikë.

Ndërkohë deputeti i PD, Oerd Bylykbashi sqaron nëse shtyrja e zgjedhjeve nënkupton shkelje të Kushtetutës.

“Kushtetuta nuk cakton asnje date per zhvillimin e zgjedhjeve. Kushtetuta percakton rregullin qe llogarit vetem fundin e mandatit i cili eshte data 9 shtator 2017 (Kushtetuta neni 65, pika 1).

Kushtetuta percakton se zgjedhjet zhvillohen ne periudhen zgjedhore qe i paraprin fundit te mandatit, pra qe i paraprin 9 shtatorit. Kushtetuta percakton se periudha zgjedhore percaktohet nga Kodi Zgjedhor. (Kushtetuta neni 65, pika 2). Pra e vetmja gje qe detyron Kushtetuta eshte qe data e zgjedhjeve te caktohet para fundit te mandatit. Pike!

Periudhat zgjedhore ne Kodin Zgjedhor (pra ne ligj dhe jo ne Kushtetute) jane dy: e pranveres 15 mars – 30 qershor dhe e vjeshtes 15 shtator – 30 nentor. Presidenti mund te caktonte daten ne nje nga dy te dielat e fundit te periudhes zgjedhore qe i paraprin 9 shtatorit (Kodi Zgjedhor nenet 8 dhe 9), pra ose 18 ose 25 korrik 2017. Presidenti zgjodhi daten 18 qershor. Pra data eshte thjesht ligjore dhe jo kushtetuese. Nese Kodi do caktonte nje periudhe tjeter para 9 shtatorit, data do ishte nje tjeter dhe jo 18 qershori.

Nese parlamenti vendos qe per keto zgjedhje apo gjithmone, periudha e zgjedhjeve te jete nje periudhe tjeter, mund ta ndryshoje Kodin tani me vetem 84 vota dhe pa ndryshuar Kushtetuten. Dhe parlamenti mund te caktoje çdo te diele deri me 3 shtator si date te zgjedhjeve, vetem duke ndryshuar ligjin pa patur nevoje te ndryshoje Kushtetuten.

A mund te zhvillohen zgjedhjet pas dates 9 shtator? Po! Mjafton nje dispozite tranzitore e thjeshte qe eshte shume me pak e shemtuar se ai aneksi i tmerrshem qe u miratua per reformen ne drejtesi qe nuk e ka asnje kushtetute e botes.

Kur deshi Rama, ne 2007 Kodi u ndryshua per te shtyre daten e zgjedhjeve. Zgjedhjet ishin dekretuar per daten 20 janar 2007, me date 13 janar u ndryshua ligji qe detyronte presidentin te dekretonte nje date te re jo me vone se 20 shkurt 2007. Presidenti i dekretoi per daten 18 shkurt 2007. Nese nuk e mbani mend, shihni kete foto. Ndersa Kryeministri dhe analisti te lexojne nenet me siper dhe Kodin Zgjedhor,” shkruan Bylykbashi.