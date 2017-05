Mbyllet çadra? Basha: Nesër inaugurohet Republika e Re

Në fjalimin e tij në çadrën e protestës, një ditë përpara protestës së paralajmëruar, kryetari i PD, Lulzim Basha tha se nesër do inaugurohet Republika e Re.

“12 jave qendrese do te permbyllen sot sepse neser kjo qendrese do te inuaguroje Republiken e Re nga ky shesh i bashkimit me te madh te shqiptareve.

Neser nis rrugetimi i bashkimit te shpresave te shqiptareve ne nje te ardhme me te mire, i vendimit per te rrezuar me forcen e bashkimit Republiken e Vjeter te vesit, korrupsionit, krimit dhe droges,” tha Basha.

“Nesër merr rrugën shpresa. Nesër bashkohen në këtë shesh qindra mijëra të rinj e të reja, sepse e dinë që me bashkimin e tyre dhe me vendosmërinë për të mos pranuar zgjedhje të diktuara nga krimi e droga, do t’i hapin rrugën arsimit dinjitoz. Do të marrë fund kaosi korruptiv me maturantët.

Me ne bashkohen nesër qindra mijëra sipërmarrës të vegjël, të cilët kanë përjetuar taksat e larta dhe inspektorët e pashpirt. Republika e re do të çlirojë bizneset e vogla nga taksat e larta.

Nesër bashkohen me ne qindra mijëra fermerë të lënë në dëshpërim. Zero subvencione dhe investime për ta. Por, nga ky shesh do i kthehet fermerëve shpresa dhe mundësia përmes subvencioneve dhe investimeve që produktet e tyre të shiten.

Nesër bashkohen në këtë shesh pensionistët, me pensionet që u rritën më pak se inflacioni. Pensionistët bashkohen për republikën e re, që brenda 4 viteve do të mundësojë që pensioni minimal të jetë jo më pak se 250 mijë lekë (të vjetra) në muaj për çdo pensionist. Do të përgjysmohen edhe biletat e urbanit në të gjithë vendin”, tha Basha.