Mbledhja me deputetët e rinj, Rama: LSI-në e lutëm për koalicion, por…

Kreu i qeverisë Edi Rama ka mbledhur në një takim urgjent deputetët e grupit parlamentar dhe kandidatët për zgjedhjet e 25 qershorit.

Takimi është mbajtur me dyer të mbyllura në ambientet e lokalit të njohur si “Xibraku” në periferii të Tiranës.

Nga burime të “lapsi.al” brenda takimit Rama u ka kërkuar të gjithëve të punojnë fort dhe për çdo votë në zgjedhje.

Ai ka shpjeguar marrëveshjen që ka bërë me Bashën.

“Tani gara do të jetë e fortë. Bëni takime derë më derë. Mos lini njeri pa takuar. Po të ishim futur vetëm në 18 qershor, zgjedhjet do të njiheshin, por nuk do të qeverisnim gjatë.

Mos u mërzisni për ndryshimet në qeveri sepse ata vetëm një muaj do të qëndrojnë. Janë vetëm si garanci për zgjedhjet.

Tani do të kemi një garë të pastër. Dialogu me PD-në do të vazhdojë edhe pas zgjedhjeve. Për ne fitore ishte Vetingu dhe që nuk u shkelën afatet kushtetuese për datën e zgjedhjeve”,– ka thënë Rama duke u ndalur edhe te çështja e koalicioneve.

“LSI-në e lutëm për koalicion. I kërkuam që në maj, por nuk pranoi”,– ka thënë Rama në mbledhjen me dyer të mbyllura./Lapsi.al/