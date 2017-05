Marrëveshja me Bashën, Kreshnik Spahiu: Iki nga politika nëse…

Aleati i Bashës, kreu i Aleancës Kuq e Zi, Kreshnik Spahiu, ka akuzuar liderin e PD-së se, ky i fundit e preu në besë.

Pas takimit që zhvilloi me liderin demokrat, Spahiu pohoi për mediat se, deri më tani nuk është rënë dakord për listat e kandidatëve për zgjedhjet e 25 qershorit.

Ai lëshoi ndër të tjera dhe një deklaratë, ndërsa tha se, largohet nga politika nëse nuk përfaqësohet në zgjedhje.

“Basha theu besën, nuk kemi rënë dakord për listat me të. I kemi dhënë afat një orë nëse do na përfshijë në lista apo jo”,- u shpreh për gazetarët Spahiu.

“Kemi lënë 1 orë kohë konsultime dhe për ti dhënë një përgjigje Lulzim Bashës. Nëse nuk do të bëjmë aleancën dhe do ndihem i tradhtuar do të jem i detyruar që të jap dorëheqjen nga AK dhe nga politika”,- është shprehur Kreshnik Spahiu.