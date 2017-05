Manjola dhe Rashela dalin bllof, veshin të njëjtin fustan në të njëjtën mbrëmje

Foto 1 nga 3

Manjola Nallbani është këngëtarja shqiptare nga ato që i kanë bërë ballë viteve me bukurinë e tyre, por edhe me zërin gjithashtu. Edhe pse 40-vjeçe Manjola është krahasuar shpesh me vipat ndërkombëtarë si Jenifer Lopez apo Jenifer Aniston që pavarësisht viteve ruajnë një freski vajzërore.

Para disa kohësh ajo ishte e ftuar në emisionin “Xing” dhe Ermali teksa e komplimentonte i thotë se Manjola arrin madje ta konkurrojë edhe Rashelën.

“Me kë Rashel?” ka pyetur këngëtarja dy herë e cila siç duket nuk e njeh bukuroshen, kampione e Kickboxing.

Mbase vërtet nuk njihen por është më shumë se koincidencë që në eventin e gruas së Ermalit “Ami Event”, Rashela dhe Manjola kishin veshur të njëjtin fustan. Fustan që nxjerr në pah linjat e trupit më së miri dhe kujt mund t’i rrinte më mirë se Rashelës dhe Manjolës një prerje e tillë.

Krizë për stilim apo një gjetje e menduar?! Megjithatë ju e vlerësoni se cila prej tyre duket më mirë, mbase Manjola vërtet e konkurron Rashelën./JOQ/