Majko: Në diskutim fate politikanësh! Flet ‘Grande Dame’ e PS

Radio publike gjermane, DeutschlandFunk, ka publikuar një reportazh të gjatë nga situata në Shqipëri.

Reportazhi është publikuar pas arritjes së marrëveshjes.

DF thekson se ishte e vështirë që të arrihej në këtë pikë.

Megjithatë, presioni ndërkombëtar i dha frytet.

Por si e shihte situatën Arta Dade, të cilën DF e quan “Grande Dame” e PS.

“Nëse do hynim në zgjedhje pa opozitën, do ishim të kërcënuar nga mungesa e një qeverie të qëndrueshme. Prandaj këto zgjedhje ishin një test zjarri për ne. Shqipëria është sot i vetmi vend i qëndrueshëm në Ballkanin Perëndimor- ky stabilitet nuk duhet të vihet në rrezik. Por këtë mund ta bëjmë me një parlament pa opozitë të vërtetë, ku nuk merr pjesë partia më e madhe opozitare”.

Ndërkohë për ish-kryeministrin Pandeli Majko marrëveshja Rama-Basha vë në diskutim fate politikanësh, po jo të ardhmen e Shqipërisë.

Duke komentuar për herë të parë këtë marrëveshje, Majko shprehet se ajo nuk është perfekte, pasi një të tillë nuk ka në politikë.

Reagimi i Pandeli Majkos:

4 SHENIME PER 1 MARREVESHJE…

– Marrëveshje perfekte në politikë nuk ka. E tillë është edhe marrëveshja midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Kush diskuton se kush fitoi dhe kush humbi nga marrëveshja midis PS dhe PD kërkon që ta keqinterpretojë atë. Eshtë jashtë cdo diskutimi që marrëveshja të prodhojë një fragment bashkëqeverisjeje… për dicka mbi 35 ditë. Partia Demokratike duhet të gjejë shpejt “teknikët” që mori në tavolinë. Ajo, gjithashtu, duhet të numërojë ditët për fushatën elektorale deri në 25 qershor. Marrëveshja e ka udhëkryqin “të gjitha ose asgjë”.

– Edi Rama njihet për veprimet e gabuara për qëllimin e duhur. “Pikturat” e tij në politikë kanë kuptim kur shikohen në fund dhe jo në fillim. Fillimi duket zhgarravinë!…

– Marrëveshja Rama – Basha ishte një mirëkuptim midis kundërshtarësh për funksionimin e sistemit politik i cili po vetëmbytej nga pasioni politik. Ajo largoi vendin nga dhuna dhe dëshpërimi që do të conte shoqërinë në drejtim të paditur. Kjo marrëveshje nuk diskuton simpatitë por interesat. Ajo nuk sfidon bashkëpunimin e së majtës por papërgjegjshmërinë në politikë.

– Marrëveshja e futi në kutinë e votimit “revolucionin opozitar”. Aty do të ndahet se kush fitoi dhe humbi. Marrëveshja përkufizoi konfliktin politik në vend si derë të hapur të bashkëpunimit. E natyrshme në panatyrshmërinë e vet ajo fton votuesit në 25 qershor të votojnë përmbajtjen dhe jo formën në politikë. Marrëveshja vë në diskutim fate politikanësh por jo të ardhmen e Shqipërisë. Sigurisht!