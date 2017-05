Lu takon Ramën, Iljazaj: Ultimatumet nuk duhet të legjitimohen

Kryeministri Edi Rama e ka nisur ditën duke u takuar me ambasadorin amerikan në Tiranë, Donald Lu.

Takimi vjen një ditë pasi takimi në presidencë mes Ramës dhe kreut të opozitës, Lulzim Basha nuk prodhoi një rezultat.

Ndërkohë ambasadori Lu ka nisur një seri takimesh me shpresën se do zgjidhin krizën.

Kurse analisti Ervis Iljazaj, shkruan në një editorial në Mapo se kjo situatë ka ardhur për shkak të ultimatumit të opozitës.

“Nëse ultimatumet legjitimohen, kjo përbën një precedent tejet të rrezikshëm për vazhdimësinë e rendin normal politik. Ai mund të përdorej në të ardhmen nga të gjitha opozitat që ndihen të dobëta numerikisht dhe në këtë mënyrë krizat ciklite politike nuk do të mbaronin asnjëherë dhe do të bllokonin vazhdimisht jetën politike të vendit me gjithë kostot që këto qëndrime sjellin. Andaj Lulzim Basha të gjitha garancitë që i dhanë ndërkombëtarët dhe vetë mazhoranca për zhvillimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme duhet t’i shohë si arritje për të dhe votën e lirë në Shqipëri. Por, deri këtu është logjika politike. Më tej, hyn në lojë forca,” shkruan Iljazaj.

