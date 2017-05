Listat e deputetëve, sfida për 50% të kandidatëve gra

Zgjedhjet vendore të vitit 2015 vendosën një standart të paarritur më parë. Partitë politike ranë dakord që në listat e kandidatëve për këshilltarë bashkiakë, kuota gjinore të arrinte barazi të plotë. Sot këshillat bashkiake përfaqësohen 50% nga gra dhe 50% nga burra. Kjo është një arritje e madhe fillimi i së cilës nis në vitin 2008 kur UN Women nisi lobimin për një kuotë gjinore prej 30% në listat e kandidatëve për deputetë dhe pse rezistenca ishte shumë e madhe.

Partitë politike justifikoheshin me faktin se nuk kishin mundësi të gjenin aq shumë gra dinjitoze në zona të ndryshme të Shqipërisë për t’i përfaqësuar ato në listat e deputetëve. Kuota prej 50% e grave në këshillat bashkiake nxiti gratë në politikë të kërkonin më shumë hapësira në Kuvendin e Shqipërisë.

Deputetja socialiste Olta Xhaçka, në maj të vitit 2016 depozitoi në Kuvend nismën ligjore që të bëhet pjesë e Kodit të ri Zgjedhor ku kërkon kuotën 50% për gratë në listat e deputetëve për zgjedhjet e 18 qershorit. “Kjo nismë ligjvënëse depozitohet në Kuvend në kohën kur Komisioni i posaçëm i Reformës Zgjedhore ka filluar punën për hartimin e ndryshimeve në Kodin Zgjedhor, në përmbushje të rekomandimeve të OSBE/ODIHR-it, mbi bazën e zgjedhjeve të fundit. Ne vlerësojmë dhe kërkojmë që kjo nismë të bëhet objekt diskutimi dhe votimi në komisionin e posaçëm, i cili ta përfshijë në propozimet e veta që do të miratohen me konsensusin e të gjitha forcave politike parlamentare”, është shprehur Xhaçka kur ajo depozitoi nismën pranë komisionit të posaçëm për reformën zgjedhore.

Për deputeten socialiste kjo kuotë sfiduese nuk do të jetë e lehtë për t’u realizuar, kur dimë se 4 vjet më parë partitë politike shqiptare anashkaluan dhe gati e refuzuan në disa qarqe kuotën gjinore prej 30%. “Jemi të vetëdijshëm që kjo është një përpjekje jo e lehtë, që kjo është një temë e cila ha debat, por jemi po ashtu të vetëdijshëm se përfaqësimi i barabartë (50% me 50%) për secilën gjini do të ketë një efekt cilësor jo vetëm në pjesëmarrjen dhe përfaqësimin e grave në politikë, por edhe për cilësinë e demokracisë në vendin tonë”, është shprehur Xhaçka.

Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2013, partitë politike për shkelje të kuotës gjinore 30% paguan në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të gjitha bashkë 22 milionë lekë të reja gjobë. Partia Demokratike pagoi 6 milionë lekë të reja, Partia Socialiste pagoi 4 milionë lekë të reja, Partia Lëvizja Socialiste për Integrim pagoi 4 milionë lekë të reja dhe Partia Popullore Kristiandemokrate, pagoi 8.000.000 lekë të reja për shkelje të nenit 67, pika 6 e Kodit Zgjedhor për 8 zona zgjedhore