Kryemadhi: McAllister kopjoi Metën, kemi parti klienteliste

Në emisionin e sotëm “Të PaEkspozuarit” në News24, po diskutohet marrëveshja e arritur mes Bashës dhe Ramës, dhe impaktin që ka tek Lëvizja Socialiste për Integrim.

Në emisionin e titulluar “Atentati i dytë ndaj LSI-së”, po diskutojnë në studio nënkryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi, dhe dy analistët e përhershëm Andi Bushati dhe Fatos Lubonja. Në emisionin e titulluar “Atentati i dytë ndaj LSI-së”, po diskutojnë në studio nënkryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi, dhe dy analistët e përhershëm Andi Bushati dhe Fatos Lubonja.

I pyetur nga gazetari Ylli Rakipi, nëse marrëveshja e dy liderëve Rama-Basha është një përpjekje për asgjësimin e LSI-së, Kryemadhi thotë se Ajo që më shqetëson mua është sa thelb kombëtar ka marrëveshja mes PS-PD. Kjo është e rëndësishme, e sa do i shërbejë stabilitetit të vendit. Kjo është çështje transparencë. Demokracia do ju dukej e fortë nëse s’do futej në zgjedhje PD?

Monika Kryemadhi: Atentat do quhej për zgjedhjet, nëse PD nuk do hynte. Mos hyrja në aleancë, neve si LSI na favorizon. Se politika është bërë tri-polare. Jo, nuk duhet ta shohim kështu. Meta e kërkonte prej kohësh këtë marrëveshje. Paketa McAllister është një copy paste e propozimit të Ilir Metës. E shoh si gjë pozitive. Si shtensionim të situatës. Bashkimi i dy partive të vjetra, jo partive më të mëdha, se kush është më i madhi do e shohim më 25 qershor. Nuk e shoh problematike marrëveshjen. Shoh më shumë problematik ligjin që është bërë për reklamat në televizione. A nuk e shihni që Tirana është më e qetë se iku çadra, socialistët a nuk janë më të qetë?

Kryemadhi: LSI gjithmonë ka mbajtur parimin e stabilitetit. Kjo gjë që ndodhi duhet të kishte ndodhur kohë më përpara. Të gjitha problematikat duhet të merreshin më seriozisht nga palët që në fillim.

Kryemadhi pohoi se në këto kohë kanë ndryshuar veç kryeministrat dhe jo oligarkët. Nga ana tjetër ajo kritikoi qeverinë ‘Rama’, duke i quajtur pseudoreforma hapat e ndërmarrë deri tani.

“Sistemi është i kalbur, kemi të bëjmë me pseudoreforma. Vet reforma të bënë të jesh parti klienteliste. Janë 7 parti që bëjnë klientelizëm. Ne kemi bërë një sistem zgjedhor të tillë. Zgjedhjet na kanë krijuar që të kemi dy parti të mëdha, që të bëjnë veç kontrolle. LSI bën patericën ndaç për njërën, ndaç për tjetrën. Shohim oligarkët dhe veç ndryshon kryeministri. Dhe ne mund të kemi lidhje me oligarkët, po eja t’i largojmë”, tha ajo./BW/