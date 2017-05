Kritikoi Bashën, Bregu: S’lanë gjë pa më thënë se guxova të flas

Pas kritikave të një dite më parë të deputetëve Bregu, Topalli dhe Selami se bojkoti i zgjedhjeve të 18 qershorit nuk ishte diskutuar në forumet drejtuese të PD, në orën 18:00 pritet të mblidhet grupi parlamentar i PD.

Deputetja Majlinda Bregu, përmes një statusi në facebook, ka deklaruar se grupi parlamentar mblidhet pas një kohe që nuk mbahet mend.

Nje dite pas kritikave te ngritura ndaj liderit te opozites Lulzim Basha, Majlinda Bregu ka reaguar ne rrjetet sociale duke iu pergjigjur edhe kolegeve te saj, qe dje thane se ajo ka folur vone.

Ajo deklaroi se, ka marrë edhe fyerje personale, madje e kanë shpallur ‘armike’, pasi sipas saj, guxoi të flasë lirshëm për atë që po ndodh në PD.

“Faleminderit te gjithe atyre qe me mbeshteten pas alarmit tim ne keto ore te veshtira

Faleminderit per miqte e PD dhe Familjes se Djathte Europiane…..

Mirekuptim per ata qe thane ke te drejte por fole vone.



Keqardhje per kedo qe nuk la llaf pathene nga fyerjet personale deri tek shpallja armik meqe guxoj e them lirshem ate qe mendoj se duhet te ndodhe ne PD.



Rendesi ka qe sot mblidhet pas nje kohe qe s’mbahet mend,grupi yne parlamentar.

Uroj qe arsyeja dhe interesi i Shqiperise dhe demokrateve te vertete te dale mbi inercine e nje rruge qe mund te kthehet ne nje te tatepjete pa kthim per Partine time, per Partine me te mire te historise se Shqiperise!”