“Krisma në Tiranë, ndjesë në Paris”.

Ky është titulli që i ka vendosur karikaturës së tij Bujar Kapexhiu, që ka në qendër të saj kërcënimet ndaj ambasadores së BE në Tiranë, Romana Vlahutin dhe reagimin e shkrimtarit Ismail Kadare.

Ajo që bie në sy është se vazhdon debati për këtë çështje.

Disa portale pranë opozitës vazhdojnë të publikojnë sërish çdo reagim dhe teori konspirative e kërcënim të Myftarajt.

Sociologu Ergys Mërtiri thotë se burgun nuk e meriton Myftaraj, pasi ai duhet të kurohet.

Sipas tij, burgun e meritojnë ata që ia botojnë shkrimet. Më poshtë disa reagime për këtë çështje.

Enkel Demi

Një shoqatë gazetarësh ka shprehur shqetësimin se kanë arrestuar një farë Kastriot Myftaraj. U fol gjerë e gjatë me një pathos të veçantë për rikthimin e nenit 55, famëkeqit të agjitacion-propagandës, instalimit të diktaturës, cënimit të lirisë së shprehjes dhe marrina të këtilla.

Pyetja është e rëndomtë: Ta quash një zonjë “kurvë” është liri e shprehjes, e drejtë e informimit, mision gazetaresk? Të bësh thirrje si terrorist i ISIS-it që kush e heq qafe zonjën i bën shërbim atdheut është e drejtë informimi? Pastaj çfarë gazetari është ky njeri i lojtur nga fiqiri që sa herë flet dhjet? Nuk mbeti fuks, kalec, dështak pa na dalë gazetar, megjithëse në jetë të tij nuk ka kumtuar një lajm të vetëm. Na është bërë ky zanat si letër higjenike sa të vjen turp ta thuash. Në atë shoqatën që lëshoi deklaratën jam mëse i sigurtë që ka gazetarë që kanë grisur palë të tëra këpucë për të raportuar. Si nuk u vjen zor që e fusin veten në të njëjtin kallëp me këtë shëmtirë të gjirizit të shpifjes, sajesës, vëllavrasjes.

Ergys Mërtiri

Arrestimi i Kastriot Myftaraj eshte dicka krejt pa kuptim. Myftaraj konsumon cdo dite nga nje veper penale prej gati 20 vjetesh. Nese eshte toleruar per vite me rradhe per cfare motivi arrestohet tani?

Me shume se te burgoset Kaci ka nevoje te kurohet. Burgun e meritojne ata qe ia botojne shkrimet.

Ylli Dylgjeri

Nuk e besoj se Myftari është ndaluar se fyu me fjalen kurvë Znj. Vllahutin. Mbi këtë fyerje Zonja në fjalë i ka të gjithë të drejtat ta padise autorin. Fyerje të tilla i gjejmë në letërsi nga koha e Gjergj Fishtës. Por Myftari ka shkuar larg në shkrimin e Tij. Ka bëre thirrje për vrasjen e Ambasadores në Tiranë Romana Vlahutin. Eshtë ky, kërcënimi për vrasje, ai që e ka ndaluar Myftarin!