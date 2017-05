Krahason të dashurën me prezantuesen e njohur, por përgjigja e saj e bën të shkulë flokët…

Foto 1 nga 8

Prezantuesja e motit María Sol Perez, postoi një foto në profilin e saj në Instagram dhe një nga ndjekësit e saj komentoi se ajo i ngjan shumë të dashurës së tij.

Djali madje etiketoi edhe të dashurën e tij në këtë koment, por përgjigja që ka marrë nga e dashura nuk ka qenë aspak e mirë.

“Nëse do të isha si ajo nuk do të isha me ty”,- ka komentuar vajza pas komentit të të dashurit të saj.

Komenti i vajzës ka shkaktuar një valë reagimesh edhe nga ndjekësit e tjerë, të cilët e kanë turpëruar djalin me ato që kanë shkruar.

Nuk e dimë nëse çifti në fjalë është ndarë, por mund të themi se e vetmja që ka përfituar nga kjo histori është prezantuesja sepse ajo ka marrë mbi 110 mijë like në foto.