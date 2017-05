Koncepte ‘të jashme’ për Lungomare… dhe një video idiote nga Vlora

Foto 1 nga 12

Vetëm pak ditë më parë në një ceremoni festive bashkia e Vlorës çeli sezonin e ri turistik për vitin 2017. Por në fakt, që prej disa fundjavash në Vlorë ka nisur plazhi dhe turistët e parë kanë zbarkuar.

Megjithatë qyteti bregdetar i cili është dhe një nyje lidhëse e pjesës më të madhe të Shqipërisë me Rivjerën Joniane, vijon punimet për përfundimin e shëtitores ‘Lungomare’, si dhe të infrastrukturës rrugore ndihmëse, për të shfryrë trafikun e paparë që bëhet gjatë këtyre muajve në Vlorë.

Por të gjithë shqiptarët që mendojnë të shkojnë për ca ditë pushime drejt Jugut, e kanë ende makth mendimin se do të përshkojnë me makinë disa kilometra në një pjesë të Vlorës.

Për 3 vite resht aty kanë vijuar punimet për Lungomaren, ndërkohë që në muajt e verës trafiku ka qenë problemi më i madh, si për pushuesit vendas, ashtu dhe të huaj, që mendonin të vizitonin Jugun e vendit.

Por ndërkohë që ndërtimi i ‘Lungomares’ ka vijuar dhe është shoqëruar me kaos si dhe me konflikte politike e sociale, një prej arkitektëve më të mirë shqiptarë ka dashur të polemizojë duke sjellë disa foto nga i njëjtri koncept por në vende të ndryshme të botës.

Këto foto shoqërohen edhe me një video sa komike aq edhe idiote të realizuar në Vlorë, gjatë prishjes së një objektri te ‘Uji i Ftohtë’ për zgjertimin e projektit ‘Lungomare’.

Aty parallel me punimet e ekskavatorëve që po prishnin objektin, vijonte pa ndërprerje por me rrezikshmëri të lartë, qarkullimi i automjeteve, të cilat nuk pyesnin për rrezikun mbi kabinat e tyre…/Mapo.al/

“O SHTETI!

Po si mund te prishesh uren dhe te lejosh qarkullimin e makinave poshte saj???

O IDIOTE!

A nuk ju mjaftoi nje viktime ne Vlore? Nje djale i ri humbi jeten prej papergjegjshmerise tuaj. Doni te tjere?

Si mund te punosh pa respektuar as minimumin e sigurise per njerezit?

JU JENI PER BURG!”,- ka qenë komenti i qytetarit.