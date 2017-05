Kandidati i pavarur i Kavajës: Tërhiqem nga gara, për një karrige nuk digjet Shqipëria

Kandidati i pavarur për kryebashkiak në zgjedhjet e Kavajës, Astrit Haka i është përgjigjur pozitivisht thirrjes së kryeministrit Edi Rama për tu tërhequr nga gara elektorale.

Në një prononcim për Gazetën Express, zoti Haka, kandidat i propozuar nga zgjedhësit thotë se nuk mund të vë interesat personalë përballë interesit kombëtar.

“Për një karrige nuk digjet Shqipëria. Për interesin kombëtar, të mirën e Kavajës, të mirën e Shqipërisë, do të heq dorë nga gara. Egoizmi nuk ka vend në këtë mes”, u shpreh Haka në një prononcim për Gazetën Express. Ai ka nisur mbledhjen e firmave të qytetarëve që e propozuan si kandidat, për të marrë edhe dakordësinë e tyre.

Këtë të premte, kryeministri Edi Rama deklaroi tërheqjen nga gara të kandidatit të Partisë Socialiste për zgjedhjet bashkiake në Kavajë, Klodian Shehi. Rama tha se është fakt që PD ka plan për të destabilizuar vendin, dhe këtë do ta niste me protestën e së dielës në Kavajë, ku demokratët kishin deklaruar se do të bllokonin procesin zgjedhor.