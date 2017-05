Kallëzohet kryebashkiakja e Sarandës, dëme 129.4 milionë lekë. Abuzoi me tenderat

Floriana Koka kryetarja e Bashkisë së Sarandës paditet për shpërdorim detyre nga Kontrolli i Lartë i Shtetit së bashku me ish drejtorin e Shërbimeve Publike dhe 3 anëtarë të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave dhe 2 mbikëqyrës punimesh.

Së bashku këta persona në shkelje të ligjit kanë shkaktuar një dëm prej 129.4 mln lekësh. Pas auditimit të KLSH rezulton se Kryetarja Floriana Koka në cilësinë e titullarit të autoritetit kontraktor ka bërë likuidime pagesash në shkelje të ligjit për investime të pakryera, pra punime fiktive në vlerën e 64.4 mln lekëve.

Investimet e stacioniuara i takojnë dy objekteve të prokurimit për zëvendësimin e tubacionit të ujësjellësit në stacionin e Vrionit me vlerë 34 mln lekë dhe përmirësimin e rrjetit të ujërave të zeza në zonën e Hotel Butrinit deri tek Kanali i Çukës në vlerën 30 mln lekë, para të likuiduar pesë ditë pas lidhjes së kontratës.

Ish- Drejtori i Shërbimeve Publike Pëllumb Halimi prej 6 muajsh në pension, gjatë kohës kur mbante këtë detyrë konstatohet se ka shkelur procedurat dhe ligjin për marrjen në dorëzim të punimeve të pakryera me dëm ekonomik 50.0 mln lekë.

Të paditur janë edhe Eneron Gjoni Drejtori Juridik në cilësinë e Kryetarit të Komisionit të vlerësimit të Ofertave dhe Teuta Stroka me detyrë Drejtore Ekonomike në cilësinë e anëtarit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave.

Në 3 procedurat e prokurimit publik këta zyrtarë kanë shpallur fitues Operatorët Ekonomikë të cilët nuk plotësojnë kriteret për kualifikim duke sjell një dëm ekonomik prej 481 mln lekë. KLSH për të gjitha shkeljet e konstatuar ka dërguar në Prokurorinë e Sarandës dosjen për të zyrtarët e lartë mbi të cilët rëndon vepra penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tender apo ankande publike” dhe “Shpërdorim detyre”.

Më konkretisht, KLSH sqaron:

znj. F. K. me detyrë Kryetare e Bashkisë Sarandë, në cilësinë e Titullarit të Autoritetit Kontraktor, për pagesa dhe investime të pakryera por të situacionuara dhe likuiduara në vlerën 64.4 milion lekë (punime fiktive).

Investimet e përmendura i takojnë 2 objekteve të prokurimit:

– “Zëvendësimi i tubacionit të ujësjellësit nga stacioni i pompimit Vrion deri në rezervuarin e qytetit”, për vlerën 34.4 milion lekë, të likuiduar vetëm 1 ditë pas lidhjes së kontratës.

– “Përmirësimi i rrjetit të ujërave të zeza, zona nga Hotel Butrinti deri tek Kanali i Çukës”, vlerën 30 milion lekë, likuiduar vetëm 5 ditë pas lidhjes së kontratës.

z. P. H. me detyrë ish-Drejtor i Shërbimeve Publike të Bashkisë Sarandë, për marrjen në dorëzim dhe situacionimin për punime të pakryera, me efekt në cilësinë e realizimit të investimit dhe dëm ekonomik në vlerën 50.5 milion lekë.

Investimet e përmendura i takojnë objekteve të prokurimit:

– “Ndërtim asfaltim rr. R .5, Loti II dhe III”,

– “Përmirësimi i rrjetit të ujerave të zeza Hotel “Butrinti” deri te Kanali i Çukës”.

Për konfirmimin e pagesave për investime të pakryera por të situacionuara dhe likuiduara në vlerën 64.4 milion lekë (punime fiktive), për investimet:

–“Zëvendësimi i tubacionit të ujësjellësit nga stacioni i pompimit Vrion deri në rezervuarin e qytetit”,

-“Përmirësimi i rrjetit të ujërave të zeza, zona nga Hotel Butrinti deri tek Kanali i Çukës”.

z. E. Gj. me detyrë Drejtor Juridik, në cilësinë e Kryetarit të KVO, z. P. H. me detyrë ish-Drejtor i Shërbimeve Publike, në cilësinë e anëtarit të KVO, zj. T. S. me detyrë Drejtore Ekonomike, në cilësinë e anëtarit të KVO.

Në 3 procedura të prokurimit publik KVO ka shpallur fitues Operatoret Ekonomikë, të cilët nuk plotësojnë kriteret e veçanta për kualifikim të miratuara në DST, veprime në kundërshtim me nenet 1, 2, 24, 53 dhe 55 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” dhe shkelje të parimit të barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike, duke sjellë një impakt negativ në buxhetin e shtetit për vlerën 481 milion lekë dhe favorizim të operatorëve ekonomikë (OE) të cilët nuk garantojnë cilësinë e investimit të prokuruar.

Praktikat e përmendura i takojnë 3 objekteve të prokurimit:

– “Përmirësimi i rrjetit të ujerave të zeza Hotel “Butrinti” deri te Kanali i Cukës”, me vlerë kontrate prej 120,145,961 lekë,

– “EKO Kampus Saranda”, me vlerë kontrate prej 275,481,211 lekë,

– “Rikonceptim dhe rivitalizim i qendrës së qytetit Sarandë, Rruga e Flamurit”, me vlerë 85,432,057 lekë.

z. K.K. nën cilësinë e mbikëqyrësit të punimeve dhe kolaudatorit për investime jo në përputhje me kriteret e kontraktuara dhe dëm ekonomik në vlerën prej 77.5 milion lekë, për shkak të punime të pakryera por të situacionuara dhe likuidura, si dhe mos-llogaritjen e penaliteteve për vonesa në kryerjen e punimeve, për investimet: “Ndërtim asfaltim rr. R .5,Loti II dhe III”, “Përmirësimi i rrjetit të ujerave të zeza Hotel “Butrinti” deri te Kanali i Çukës”, “Zëvendësimi i tubacionit të ujësjellësit nga stacioni i pompimit Vrion deri në rezervuarin e qytetit”.

Për miratimin e pagesave për punime të pakryera por të situacionuara (pune fiktive), për vlerën 30 milion lekë, vetëm 5 ditë pas lidhjes së kontratës për objektin: “Përmirësimi i rrjetit të ujërave të zeza, zona nga Hotel Butrinti deri tek Kanali i Çukës”.

z. A.T. nën cilësinë e mbikëqyrësit të punimeve, për investim jo në përputhje me kriteret e kontraktuara dhe dëmin ekonomik në vlerën prej 27 milion lekë, për shkak të punime të pakryera por të situacionuara dhe paguara, për investimin “Zëvendësimi i tubacionit të ujësjellësit nga stacioni i pompimit Vrion deri në rezervuarin e qytetit”.

Për miratimin e pagesave për punime të pakryera por të situacionuara (pune fiktive), për vlerën 34.4 milion lekë, vetëm 1 ditë pas lidhjes së kontratës, për objektin:“Zëvendësimi i tubacionit të ujësjellësit nga stacioni i pompimit Vrion deri në rezervuarin e qytetit”.

KLSH, duke i konsideruar veprimet e kryera nga F.K. në cilësinë e Titullarit të Institucionit, P.H. në cilësinë e Drejtorit të Shërbimeve Publike dhe anëtarit të KVO, E.GJ. në cilësinë e Kryetarit të KVO dhe T.S. në cilësinë e anëtarëve të KVO, në kundërshtim ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, si dhe K.K. në cilësinë e Mbikëqyrësit dhe Kolaudatorit të punimeve dhe A.T. në cilësinë e Mbikëqyrësit të Punimeve, në kundërshtim ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit” dhe UKM nr. 1, datë 16.06.2011 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, si veprime me pasoja të rënda për interesat e ligjshme të shtetit dhe të dënueshme sipas ligjit nr. 7895, datë 27.01.1995 “Kodi Penal i RSH”, me shkresën nr. 1236/17 datë 28.04.2017, KLSH ka bërë kallëzim pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor, Sarandë, për konsumimin e elementëve të figurës së veprave penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tender apo ankande publike” dhe “Shpërdorimit të detyrës” parashikuar nga nenet 258 dhe 248, të Kodit Penal.