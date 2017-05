Kadare, letër Romana Vlahutinit: Jam gati t’ju ulem në gjunjë

Ismail Kadare ka shprehur tronditjen për fyerjen që i është bërë ambasadores së BE, Romana Vlahutin.

Në letrën që shkruan nga Parisi, shkrimtari i njohur shprehet se është madje i gatshëm t’i kërkojë ndjesë në gjunjë, por e siguron se mirënjohja ndaj saj do të jetë e pacënueshme.

Letër për Romana Vlahutin, ambasadore e BE në Shqipëri

“E nderuara Zonjë,

Më lejoni t’ju drejtohem me këtë letër krejtësisht personale, për tronditjen që më shkaktoi sot fyerja e paskrupullt që u bë publikisht kundër jush në shtypin shqiptar.

Nuk është fjala për të sqaruar këtu se ç’është fyerja e një njeriu jo normal dhe se sa pak lidhje ka ajo me një popull e një shoqëri të tërë. Megjithatë ajo fyerje u botua nga shtypi i vendit tim, kështu që në një mënyrë ose një tjetër na vuri para përgjegjësisë të gjithëve.

Ndonëse shkrimtar i njohur, nuk marr përsipër të përgjigjem për ato çka mund të ndodhin në këtë vend, për mirë apo për keq. Do të doja thjesht të ndaja me ju pikëllimin që mund të ndiejë njeriu, i cili, në vendin ku vjen të ndihmojë për kapërcimin e brengave, ndeshet me një mosmirënjohje të tillë.

E dashur Romana Vlahutin, do të isha gati t’ju kërkoja ndjesë në gjunjë, për t’ju siguruar se mirënjohja për ju është e do të jetë e pacënueshme.

Ismail Kadare

Paris, 10 maj 2017″