Juridiku behet pesë vjet

Duke filluar nga ky vit akademik, dega e drejtësisë ne Tirane behet 5 vjet.

Fakulteti ka ndryshuar programet e studimit duke u shkëputur nga sistemi 3 plus 2 i Bolonjes, per te aplikuar modelin e integruar qe e detyron ligji i arsimit te larte.

Dekani Artan Hoxha ben publik sistemin e ri te degës se drejtësisë.

Kete vit, Fakulteti i Drejtësisë do te pranoje 750 studente, gati 100 me shume se nje vit me pare.

Ndërsa tarifa e shkollimit, nuk do te ndryshoje.