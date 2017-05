Besimtare Myslimane, duke u falur ne Bulevardin Deshmoret e Kombit, me rastin e festes se Fiter Bajramit

Kështu, fushata 40 ditore elektorale do të përkojë këtë vit me muajin e Ramazanit, ku besimtarët myslimanë do të agjerojnë.

Gjithashtu, në fund të fushatës, më 25 qershor mbahen zgjedhjet. Edhe kjo datë përkon me Ditën e Bajramit Të Madh që festohet nga besimtarët myslimanë.