Jessica Rabbit, kjo është elektriçistja më superseksi që keni pare deri më sot

Nëse nuk do t’u ishte nënshtruar ndryshimeve drastike të trupit dhe pamjes së saj, sot me gjasa do të ishte ende një elektriçiste dhe elektriçistët nuk zënë faqet e para të tabloidëve rozë.

Përveç zmadhimit të gjoksit dhe ndërhyrjeve të tjera në vithe, hundë dhe mollëza, 25-vjeçarja ka shpenzuar 7 mijë dollarë për të hequr gjashtë brinjë në total, nga tre për secilën anë në mënyrë që të hollojë belin në 35 centimetra.

“Njerëzit gjithmonë më afrohen dhe më flasin dhe gjithmonë më thonë: “më fal dhe mos më keqkupto, por dukesh si personazh i animuar. Përkundrazi, unë nuk i keqkuptoj, unë i marr për komplimente këto”,- thotë Pixiee.