Ina Rama kandidon për Vettingun, ja si e provokon Flamur Noka me pyetje

Ish prokurorja e Pergjithshme, Ina Rama kandidon per ne Kolegjin e Apelimit, nje strukture e re qe do te ngrihet per Reformen ne Drejtesi.

Ne seancen e sotme degjimore ne Komisionin e vettingut ne Kuvend, Ina Rama u perball me pyetjet provokuese te deputetit demokrat.

DEBATI:

Ina Rama: Nuk kam të afërm në sistemin e drejtësisë.

Flamur Noka: Keni lidhje me ndonjë force politike?

Rama: Jo.

Noka-Luan Rames: Je në konflikt interesi, ke të njëjtin mbiemër.

Noka: Gezoni besueshmërinë e publikut?

Ina Rama: Besoj shume. Gjate ushtrimit te funksioneve te mia kam punuar me përkushtim.

Noka: Akuzat ndaj jush bëjnë të humbni besueshmërinë?

Ina Rama: Jo nuk besoj. Nuk ndjehem e politizuar.

Flamur Noka: Jeni skualifikuar nga gjykata e Strasburgut, perse? Keni dijeni për arsyet? Ina Rama: Lista u kthye mbrapsht per mos ndjekje te procedurës nga Shqipëria. Arsyet ishin procedurale. Asnjë gjë personale.

Noka: A jeni mirënjohëse ndaj kryeministrit që ngul këmbe t’ju fusi në çdo institucion duke propozuar emrin tuaj?

Ina Rama: Kjo s’ka lidhje me mua.

Noka: Gatë kohës si kryeprokurore keni pasur ceshtje të rëndësishme që jeni akuzuar për përfshirje

Ina Rama: Unë nuk e kam ndjerë veten asnjëherë të politizuar për t’u përfshirë në ceshtje.