I publikojnë foton e nxehtë/ Rasheli del nga vetja, “kërcënon” ashpër

Rashel Kolaneci njihet për “gafat” e saj të shumta në emisionin e Ermalit dhe ky i fundit gjithmonë e shtyn më shumë që t’i përsërisë ato.

Mirëpo, së fundmi, një portal ka publikuar një foto “të nxehtë” të Rashelit nga palestra, dhe kjo gjë nuk i ka pëlqyer 17-vjeçares.

Ajo ka reaguar ashpër në një postim në profilin e saj në Instagram, madje duke “kërcënuar” se vettingu duhet të nisë me gazetarët.

Mesa sa duket vetingu duhet te nise nga gazetaret. Kjo foto nuk me perket mua. Nese duan te prodhojne lajm me format e mia fizike, duhet te kuptojne qe une jam shume me ne forme se personi ne foton e publikuar”, shkruan ajo ndër të tjera.

E në fund, duket se e ka marrë me sportivitet.

Gjithesesi, duajeni sportin se vlen si per fizikun ashtu edhe per mendjen!/JOQ/