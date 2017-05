Gjinushi kundër paktit PS-PD: Antiligjor, ka një hile të madhe politike

Fill pasi kreu i LSI-së, Petrit Vasili e konsideroi si antikushtetues pikën e marrëveshjes Rama-Basha për privimin e partive nga e drejta e koalicioneve në zgjedhjet e 25 qershorit, të njëjtën qëndrim ka ndarë edhe kreu i PSD-së, Skënder Gjinushi, i cili gjithashtu ështe treguar i drejtpërdrejtë kundër marrëveshjes. Ai thotë se pakti shkel Kodin Zgjedhor.

“Nuk është zgjidhur juridikisht. Është një marrëveshje politike që shkel kodin dhe një hile e madhe politike, pasi nuk mund të përjashtohen koalicionet. Kjo është një e drejtë universale dhe këtu flitet për një lojë politike që nuk shkon.

Unë nuk e di se me çfarë baze Presidenti do të shtyjë zgjedhjet me 1 javë”, u shpreh Gjinushi në emisionin “Top Story”.