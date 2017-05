Gjinushi: Data 25 qershor është antiligjore, Nishani të mos e dekretojë

Kreu i PSD, Skënder Gjinushi, shpreh rezerva për marrëveshjen Rama-Basha. I ftuar në “45 minuta” në Report Tv, Gjinushi tha se pakti doli jashtë qëllimeve pasi opozita insistoi për zgjedhje të lira, ndërsa marrëveshja e dakordësuar është antiligjore.

“Sot jemi në prag të hapjes së negociatave dhe këto zgjedhje duhet të ishin më të padiskutueshme dhe të gjithë prisnin cilësinë më të mirë, për të prëmirësuar standardet. Ta bësh këtë me antiligj, është e pafalshme. Marrëveshja nuk është e legjitimuar, pasi çdo marrëveshje duhet kthyer në bazë ligjore”, u shpreh Gjinushi.

Ai theksoi se po të ishte President i Republikës nuk do ta dekretonte datën 25 qershor të vendosur nga negociatat mes Ramës dhe Bashës.

