Fushatë pa postera e flamuj: Ja ndryshimet në Kodin Zgjedhor

Në axhendën e Parlamentit Shqiptar sot është edhe miratimi i një pakete ligjore që ashpërson në Kodin Penal shit-blerjen e votës, vendos rregulla të reja në ligjin e partive për financimin e tyre dhe përcakton me saktësi trasnmetimin mediatik të fushtës.

Mësohet se ndryshimet që kanë rënë dakord Rama me Bashën janë:

Transparencë dhe rregulla të forta për burimet e financimeve të partive politike.

Nuk do të ketë postera, billborard dhe jo flamuj, përveç aktiviteteve publike.

Gjithashtu mësohet se edhe reklamat në televizione do të jenë të barabarta, të paguara nga KQZ në varësi të votuesve.

Shtiblerja e votës do të dënohet deri më 5 vite burg.

Ndërsa parashikohen dënime nga 6-9 muaj burg për shtije të kartave të identitetit.

Blerja e këtyre kartave do të dënohet nga 1-5 vite burg.

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha mblodhi grupin parlamentar, ku bëri një përmbledhje të rezultatit të marrëveshjes politike të 18 majit. Duke folur për ndryshimet që janë bërë në Kodin Penal, në Ligjin e Medias dhe në Ligjin e Financimit të Partive, Basha u ndal në pikat kryesore që kanë të bëjnë me garantimin e votës së lirë.

Shitblerja e votës do të dënohet në mënyrë taksative nga 1 deri në 7 vite burg. Nuk do të ketë masa ndëshkimore si gjoba por vëtm burh për ata që do të tentojnë tjetërsimin e vullnetit të lirë të votuesve shqiptarë. Kjo vepër penale, do të jetë e paamnistueshme. Do të dënohet nga 1 deri në 7 vite burg marrësi dhe dhënësi i kartave të identitetit. Shpërdorimi i autoritetit policor për të influencuar në mbështetjen e një partie politike do jetë veper penale dhe të dënohet deri në 5 vjet burgim.

Përdorimi i të mjeteve publike, veprimtarisë shtetërore apo i burimeve financiare ose njerëzore, për zgjedhje, do dënohet vetëm më burgim, nga 1 deri ne 4 vjet. Ashpërsim të dënimeve për të gjitha veprat e tjera penale në fushën e zgjedhjeve, duke i parashikuar të gjitha si krime.

Gjithashtu, do të forcohen rregullat për të mbikqyrur financimin e partive dhe ndalimin e financimeve të paligjshme. Të gjitha këto masa dhe ndërhyrje, bëhen për të garantuar qytetarët shqiptarë nga presinet dhe shitblerja e votës dhe garë të ndershme për partitë politike në fushatën zgjedhore. Këto ndryshime, së bashku me ministrat teknikë, kreun e ri të KQZ dhe Avokatin e Popullit, rezultat i marrëveshjes politike të 18 majit, do të miratohen sot në seancën e pasdites në Kuvend.