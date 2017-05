Fillon mosbindja civile? Duka: Nuk i paguaj taksat pas 18 qershorit

Kreu i Partisë Agrare Ambientaliste, Agron Duka, ka thënë në emisionin e Enkel Demit në TVSH se, ai do të preferonte që të ishte i pari në listën në Durrës, nëse opozita do të hynte në zgjedhje.

“Unë do preferoja të isha i pari në Qarkun e Durrësit, por me gjithë këto ngjarje nuk e kemi biseduar me Bashën këtë gjë”,- tha ai.

I pyetur nëse ishte ai kryetari i një partie që sipas Bashës i janë ofruar 500 mijë euro për të dalë nga çadra, Duka tha se, nuk ishte ai, por edhe nëse do të ishte nuk do të largohej kurrë.

Ai tha se, pas 18 qershorit dot ë nisë mosbindjen civile duke mos paguar taksat.