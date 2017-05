Fiksimi më i çuditshëm seksual: Ja çfarë pëlqejnë më shumë njerëzit

Foto 1 nga 8

Bota është e mbushur me fiksime të çuditshme seksuale.

Që nga thithja e gishtit të madh e deri tek seksi me robotët, çfarë nuk gjen në këtë planet.

Por nëse ka shumë fetishe ekstreme seksuale, duket se njëri është më i zakonshëm.

Ekspertja Jenny Nordbak thotë se fetishi më i zakonshëm është fiksimi pas shputës së këmbës.

“Shumë njerëz janë të fiksuar pas këmbëve”.

“Disa djem pëlqejnë shputat e pastra dhe me manikyr. Të tjerë pëlqejnë këmbët me erë dhe të pista. Disa duan të thyejnë diçka me këmbë, të tjerë janë të fiksuar pas masazhit të këmbëve”.

Sipas saj, shumica e klientëve në bordellon e saj ishin njerëz të fuqishëm.

Fetishi i dytë më i zakonshëm është poshtërimi i klientes.

Po ashtu të shumtë janë meshkujt që duan të vishen si femra gjatë seancave sadomazokiste.