Fatos Nano kujton Olldashin, Mustafa Nano: ‘Kavaja’ s’duhej anuluar

Në kohën kur kriza politike po vazhdon të zgjatet, nuk janë të paktë ata që pyesin se si do kishte vepruar Sokol Olldashi në rast se do ishte në krye të Partisë Demokratike.

Dhe për të kujtuar këtë figurë të PD është kujtuar një tjetër figurë thuajse e harruar e PS, Fatos Nano.

Në një profil në FB, që shihet gjerësisht si profili personal i tij, Nano shkruan për Olldashin: “Mungesa jote nuk ndihet vetëm në politikë”.

Nano ka postuar dy foto me Olldashin në koncertin e grupit “Europe” në Tiranë.

A do kishte bërë opozitë më të fortë Olldashi?

Edhe Basha po tregohet i ashpër, duke provokuar tension.

Kjo bëri që mazhoranca të anulojë zgjedhjet në Kavajë.

Por analisti Mustafa Nano shkruan në Mapo se gara e Kavajës nuk duhej anuluar.

“Dhe lanë të kuptohet se këtë luftë do ta nisnin në Kavajë. Personalisht, nuk besoj se mund ta bënin këtë luftë. Qejfi mund t’ua ketë patur e mund t’ua ketë, por nuk kanë takat. Me siguri, nuk u dalin llogaritë. Kryeministri i anuloi zgjedhjet, sidoqoftë. Duke na kapur në befasi të gjithëve me këtë vendim. Nuk u kuptua pse i anuloi. Ato sipas meje, nuk do duhej të anuloheshin. Nëse ka patur një plan për t’i prishur, duhej t’i kishin lënë t’i prishnin. E pas kësaj, të vepronte ligji, tak e tak e tak. Dhe me “tak e tak e tak” kam parasysh ndalime dhe përcjellje për në gjyq, e jo vrasje “për kapërcim gardhi” apo një 21 janar të dytë, siç priste Andi Bushati të bëhej. “Rama nuk lejoi që në Kavajë të bëhej 21 janari i tij”, ia bënte Bushati në një artikull të shkruar menjëherë pas deklaratës së tërheqjes së Ramës. Po pse xhanëm çdo protestë mund t’u shndërroka në 21 janar? Ku dreqin gjendet kjo logjikë? Apo te eposi i kreshnikëve, ku thuhet “ça ke ba n’mue, due me ta ba”?” shkruan Nano.

