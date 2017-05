Duka: Do t’a pranoja platformën e McAllister. Basha kujdes me Kavajën

Kreu i PAA-së i ftuar në Forumet UET foli për marrëdhëniet me kreun e PD-së, për opozitën dhe ngërçin politik. Kreu i Partisë Agrare Ambjentaliste, Agron Duka, aleati i Lulzim Bashës, mendon se ai duhej të pranonte platformën ndërkombëtare të zgjidhjes të ofruar për kompromis nga të dërguarit e Brukselit, McAllister dhe Hanh.

Sipas Dukës opozita duhet të marrë disa garanci për zgjedhjet me një qeveri teknike dhe të pranojë të hyjë në zgjedhje edhe me Edi Ramën kryeministër. Më tej ai la të hapur mundësinë e pjesëmarrjes së partisë së tij në zgjedhje pasi pranoi se ka dy rryma brenda partisë së tij mbi këtë çështje. Ai i bëri komentet sot në darkë i ftuar ne Forumet UET me temë “Reformizmi vs Populizmi”, ku u shpreh optimist për një kompromis të orëve të fundit.

“Unë do t’a pranoja, me pak ndryshime. Mund të pranoja që të shkonim në zgjedhje me të njëjtin kryeministër dhe që qeveri teknike reale, teknike jo me njerëz të përcaktuar nga Rama, siç është bërë oferta, edhe natyrisht të kishte një datë tjetër zgjedhjesh sepse në këtë datë janë të pamundura. Plus të paktën numërimin elektronik. Votimi elektronik mund të jetë i vështirë për shkak të kohës por numërimi elektronik në mënyrë taksative. Janë mbi 50 parti, ku dhe më e vogla lodhet, ka njerëzit e saj, simpatizantët e saj dhe nuk i numërohen votat. Dihet eksperienca në zgjedhjet e kaluara që këto partitë e vogla nuk e fitojnë as votën e vet sepse e ndajnë nëse janë majtas e marrin të majtët, nëse janë djathtas e marrin të djathtët”- tha Duka i pyetur nëse do t’a pranonte ai ofertën që refuzoi Basha një javë më parë.

Kavaja, nevoja për maturi

Kavaja është sheshi i radhës i betejës së opozitës, e cila ka premtuar se nuk do të lejojë që të zhvillohen zgjedhjet vendore të dielën. Por Agron Duka mendon se duhet maturi në këtë protestë dhe se ai vetë i ka lënë dorë të lirë anëtarëve për pjesëmarrje.

“Për protestën në Kavajë unë vazhdimisht them që duhet të jemi shumë të matur sepse importimi i njerëzve militantë nga rrethet në drejtim të Kavajës mund të sjelli ndonjë incident. Për këtë përgjegjësia do të jetë e gjitha e politikës përfshirë këtu dhe mazhorancën. Gjithsesi populli di t’i vlerësojë udhëheqësit politik në këto momente. Unë i kam bërë thirrje simpatizantëve të PAA-së të cilët janë të lirë gjithësecili sipas mendimit të tyre nëse mund të marrin pjesë ose jo, por gjithmonë iu kam bërë thirrje për maturi sepse nuk besoj se ka përfitim asnjë pjesë e politikës nëse nga protesta të tilla mund të ketë incidente, konfrontime fizike etj., sepse mund të sjelli destabilizim dhe pasojat e destabilizimit i pësojmë të gjithë përfshirë edhe mua sepse edhe unë përveç politikës kam investime të qëndrueshme në Shqipëri, pothuajse në të gjithë vendin. Kështu që askush nuk ka leverdi nga destabilizimi”- u shpreh Duka.

Agron Duka ka një rrugëtim interesant në politikë. Një njeri jashtë politikës, por me ndikim në komunitetin e tij në qarkun e Durrësit vendosi të pranojë ftesën e Fatos Nanos për t’u futur në politikë në vitin 2001, por kandidoi si i pavarur pavarësisht se e mbështeste PS-ja. Ai e konsideron veten të djathtë në bindje politike, por bëri karrierë tek e majta, deputet, ministër dhe më vonë edhe anëtar i forumeve drejtuese të PS-së për t’u larguar drejt së djathtës tek Partia Republikane, nën siglën e së cilës u zgjodh deputet në këtë mandat. Prej kohësh e ka gjetur veten tek Partia Agrare Ambjentaliste si kryetar pasardhës i Lufter Xhuvelit, një parti që i përshtatet dhe me vokacionin e tij si sipërmarrës në fushën e agro-turizmit.