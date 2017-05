Dritan Prifti flet për sëmundjen, Manjani shqetësohet për…

Të dy kanë qenë eksponentë të rëndësishëm të Lëvizjes Socialiste për Integrim, por tashmë janë në rrugë të ndryshme.

Por të dy janë aktivë në rrjetet sociale.

I pari, Dritan Prifti ka ndarë me miqtë e tij në rrjetet sociale një lajm të keq për shëndetin.

Por ai ka bërë edhe një paralajmërim për situatën politike.

“Përshëndetje miqtë e mi. E di që jeni kuriozë të dini nëse unë do kandidoj në zgjedhjet e 18 qershorit. Nuk do kishte kënaqësi më të madhe për mua sesa të kisha mundësi të kandidoja dhe përfaqësoja përsëri Ju në politike. Por nuk mundem fizikisht. Kam mbi një vit që luftoj me një sëmundje agresive dhe të vështirë gjaku. Kurimi vazhdon dhe pak muaj dhe nuk më jep mundësi të shkëputem për fushate. Kam bindjen që do ta kaloj dhe këtë siklet shpejt. Nuk dua të mërziteni.

Këto zgjedhje nga mënyra si po bëhen, pa opozitën, do dështojnë dhe do ri përsëriten shpejt. Lutjuni Zotit nëse besoni që unë ta kaloj shpejt këtë sëmundje dhe të jemi bashkë në momentin më të parë. Unë nuk do votoj në këto zgjedhje. Nuk mendoj se dhe ju keni motiv të votoni. Shqipëria ka ecur mbrapa drejt varfërimit dhe mungesës së demokracisë. Megjithatë askush nuk mendon për ju, nëse nuk mendoni për vetë. Nëse do votoni, bëjeni për interesin tuaj dhe askujt tjetër,” shkruan Prifti.

Kurse ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani është i shqetësuar për situatën e medias në vend.

“Një status në FB dhe fluturohesh nga puna! Kulmi!

Dhuna ndaj fjalës së lirë ka kohë që është bërë “institucion politik”. Tani po ndalohet mendimi. Te ndalojnë të çosh nëpërmend gjëra që “dhunuesit” nuk i pëlqejnë!

Halli është se askush nuk e di se çfarë nuk i pëlqen “dhunuesit”. Se po ta dish, të paktën të del borxhit….

Janë disa gazetarë që më kanë shkruar e treguar se si pronari ose edhe vetë politikani (te Ai e kam fjalën) janë telefonuar për të fshirë statuset e tyre ne FB apo rrjete të tjera sociale.

Shumica prej tyre i kanë fshirë, për fat të keq. Vendi i punës.. Palo punë! Të paguajnë për fjalën e lirë dhe të heqin pagën kur flet i lirë. Paradoks!

Lajmi i mirë është se të paktën i thonë këto gjëra. Që do të thotë se ata (gazetarët) nuk janë me pronarët! As me politikanin! Janë me lirinë. Thjesht duhet të gjejnë një vend për ta shprehur mendimin me fjalë.

“Fjala mort nuk ban”- është sentencë i ligjit kanunor. Pra nuk ka qenë traditë hakmarrja për fjalë. Kjo politika e sotme ka kanun tjetër…

Gazetarët e Shkodrës (burrë e grua) zgjodhën të mos e fshijnë statusin. Zgjodhën lirinë dhe publiku duhet ti jetë mirënjohës je sepse shprehen mendimin, por se në këto kohë të vështira nuk u tërhoqën!

Respekt për çdo gazetar, që mendon, investigon e shprehet lirisht!

Respekt edhe për ato gazetarë që janë zëdhënës të propagandës politike! Nuk është faji i tyre pse mbajnë familjen me lexim e shkrim tekstesh të të tjetëve.

Dhunuesit e fjalës së lirë janë ata që duhen ndëshkuar!

Liria e gazetarit është liria e shoqërisë. Nuk e di sa e lirë është shoqëria në këto kushte…”, shkruan Manjani.