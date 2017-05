“Do të vriteshin shqiptarët”

Agjensia e lajmeve Ina pretendon se një ish-funksionar i qeverisë maqedonase ka planifikuar me ndihmën e shërbimeve të një vendi fqinj eleminimin e tre deputetëve shqiptarë të Parlamentit të vendit.

Plani do të ishte realizuar në një protestë gjithëpopullore, e cila do të përdorej për të mbuluar sulmin, i cili do të dukej si spontan, e kështu ajo që do të akuzohej në fund do të ishte turma e acaruar.

Një skenar për likuidim, gjithmonë sipas të njëjtës agjensi, ka qenë nata e 27 prillit, kur u dhunua e mbeti i lënduar rëndë kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela.