Detajet e sheshit Skënderbej/ Veliaj: Gurë nga gjithë Shqipëria dhe fiq

Për shkak të zhvillimeve politike edhe emisioni “Njerëz në Fokus” në “News 24” nisi me 60 minuta vonesë.

Kryebashkiaku Veliaj ka inspektuar bashkë me gazetaren Ola Bruko, punimet e sheshit Skëndërbej, që do të hapet për gjithë qytetarët më 10 qershor.

Nga uji që rrjedh, deri tek pemët dekorative, ku nuk mungojnë as fiqtë, tek gurët e përzgjedhur nga trevat e gjithë Shqipërisë, Veliaj ka zbuluar shumë detaje të këtij projekti në emisionin “Njerëz në Fokus”.

Çfarë veçanti kanë këto pllaka?

Janë marrë grurë nga disa treva të Shqipërisë. Pjesa qendrore nuk mund të mbillet me pemë. Do kalojë ujë në gjithë sheshin, i cili ndjeshëm temperaturën, uji është i riciklueshëm.



Thuhet se llakat krijojnë nxehtësi?

Bëj një lloj pune ku të gjithë japin mend për çdo gjë. Kemi zgjedhur inxhinjierët më të mirë. Në këtë sens them që duhet t’ja lëmë ekspertëve. Kemi mbjellë 2 mijë pemë dhe 25 mijë shkurre.

Keni mbjell dhe fiq?

Ka një seksion me fruta tipike të Tiranës

Nuk është me kast dmth?

Jo, edhe fiku është pjesë e frutave që mbillen në një bahçe tironse.

Tregtimi i prodhimeve në rrugë, bulmet, fruta e perime, është një situatë që e njohim të gjithë. Përpjekja e kryebashkiakut Erion Veliaj për të sjellë një tjetër kulturë të tregtimit të këtyre prodhimeve në kryeqytet, ende nuk ka dhënë rezultatin e duhur.

Ende në rrugët e Tiranës shohim këta tregtare, duke shitur prodhimet e tyre, përpos aksioneve të policisë bashkiake.

Në jo pak raste hasen reagimet e qytetarëve, me shprehjen “gjynah”, por kryebashkiaku Erion Veliaj thotë se nuk ecet drejt europianizimit të qytetit me fjalën “gjynah”.

Në emisionin “Njerëz në fokus” me gazetaren Ola Bruko, kryebashkiaku Veliaj thotë se kjo është një përpjekje e nisur 100 vite më parë nga Zogu.

“Ne akoma dhe sot vazhdojmë një luftë të nisur 100 vite më parë nga Zogu, ku çdo gje ishte pazar, për tregim prodhimesh, kafshësh.

E ende ne sot nuk mundemi që ta ndryshojmë këtë kulturë. Dëgjoj që thonë gjynah, e di dhe këtë, por nuk mund të ketë ndryshim me fjalën gjynah.

Si mund të ecim drejt integrimin nëse vijojmë shesin prodhimet në tokë. Në 100 vjet në duhet të rritemi të paktën në metër, nga toka te tezga”,- u shpreh Veliaj./BW/