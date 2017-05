Deputeti i Vetëvendosjes: Arbana Xharrën mund ta ketë rrahur vetë PDK

Pas lajmit për rrahjen gazetares Arbana Xharra, ka reaguar Fisnik Ismaili i Lëvizjes Vetëvendosje, duke shprehur keqardhjen e tij dhe duke kërkuar drejtësi për të gjitha rastet e dhunimit të grave e vajzave, qoftë në shtëpi, apo për shkak të punës dhe bindjeve të tyre. Ismaili shkruan më tej se Xharra nuk duhet të përjashtojë mundësinë, që Partia e Lidhjes Demokratike së cilës i është bashkangjitur sëfundmi, ta ketë kryer këtë veprim.

Postimi i plotë i Ismailit në Facebook

Dhuna nuk arsyetohet me kurrgja, posaçërisht dhuna ndaj një gruaje, sado keqkuptime a inate që mundesh me pasë me të në shpi, punë, apo thjesht, në rrugë. Hiç kurrë.

Arbanë, njajtë si për ty, qashtu edhe për plot gra që janë abuzue e vra prej burrave të tyne, edhe për plot aktivista që janë rrehë e vra për shkak të bindjeve të tyne politike, edhe për plot studenta e nxanësa që po rrahen e vriten nëpër oborre të shkollave, unë s’kam me u ndalë tuj lypë drejtësi.

Qekjo shoqni, me qet sistem, po krijon bisha. Në mungesë të drejtësisë, këto bisha po e marrin lirinë me rrehë, dhunue e vra, pa frikë se kanë me u zanë. More, qoftë nga problemet familjare, politike apo fetare, ai që është i dhunshëm duhet me shkue n’burg. Pikë.

Sinqerisht po shpresoj se ata që të sulmuen kanë me u gjetë edhe dënue sa më shpejt. Por edhe sinqerisht po shpresoj që kurrkush nuk ta (keq)përdorë këtë incident për përfitime politike, duke e dijtë se kujt iu ke bashkëngjitë. E as mos e përjashto mundësinë që pikërisht ata vetë kanë mujtë me ta ba këtë, tuj i njoftë çka janë në gjendje me ba, e qe ti henez ke me e kuptue.

Të dëshiroj shërim të shpejtë, e të uroj angazhim të pashoq në luftën kundër dhunës, posaçërisht asaj ndaj grues. Qaty ku munden edhe rrugët me na u kryqye nganjëherë.