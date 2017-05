Dënohet për shpifje ndaj Tahirit, Paloka: Gjykata nën presion

Gjykata e Lartë ka dënuar me 500 mijë lekë gjobë deputetin e PD, Edi Paloka bazuar në padinë e ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri.

Ish-ministri i Brendshëm Tahiri e paditi Palokën për shpifje në vitin 2015, pasi ky i fundit e akuzoi si të lidhur me krimin dhe bandat kriminale në vend.

Seanca Tahiri-Paloka është shtyrë disa herë.

Pas dënimit, reagoi edhe deputeti Paloka.

“Ne nje kohe qe gjithe opinioni publik shqiptar dhe nderkombetar tregojne me gisht qeverine Rama dhe drejt per drejt Sajmir Tahirin si autor te kanabizimit te Shqiperise dhe lidhjeve me krimin. Kur dhe Fatmir Xhafa si ministri qe zevendesoi Tahirin, e drejtoi gishtin tek Sajmir Tahiri. Gjykata e Larte e vene nen presion nga bosi i Tahirit merr vendime te tilla. Kjo eshte arsyeja pse ne nuk lejojme e nuk do te lejojme qe drejtesia te mbetet ne duart e Rames dhe kujtdo pushtetari tjeter.

Shkeputja e lidhjeve te qeverise me krimin, jane nje nga arsyet madhore pse ne protestuam dhe realizuam qeverine teknike. Fitorja e PD ne 25 qershor do te jete mbyllja e historise se republikes se vjeter dhe fillimi i asaj qe pret cdo shqiptar ; Republika e re,” tha Paloka.

Më vonë reagoi edhe ish-ministri i Brendshëm.

“Nje gjyq i sterzgjatur, me ne fund i fituar.

Nje tjeter artist shpifjesh, me ne fund i denuar.

Ne Shqiperine qe duam nuk ka vend edhe per ata qe punojne edhe per ata qe genjejne.

Shyqyr qe drejtesia e qytetareve nuk vonon sa drejtesia e gjyqtareve,” tha Tahiri.