Çika nga Tropoja të lë pa fjalë… hedh ‘Audin RS7’ në Valbonë

Një ngjarje mjaft e çuditshme ka ndodhur paraditen e sotme në Valbonë.

Një vajzë që sipas dëshmitarëve është nga Tropoja hodhi makinën që po drejtonte, tip “Audi RS 7” në lumin Valbonë.

Automjeti ishte me targa zviceriane dhe dëshmitarët shprehen se, makina ishte e marrë me qira (leasing) dhe ka qenë vetë vajza e cila me dëshirën dhe ndërgjegjien e saj, e ka futur në lumë për ta testuar.

Madje sipas informacioneve të ardhura pranë redaksisë së “JOQ”, mësohet se, makina ka qenë e marrë me qira nga një kompani dhe jo nga vetë vajza.

Në vijim keni shumë foto nga vendngjarja si dhe videon e momentit kur makina e shtrenjtë nxirret nga lumi./JOQ/