Çfarë po ndodh me zgjedhjet në Shqipëri

Nga Hajro Çini

Në planin global

Edhe pse Shqipëria nuk është qendra e botës, ka tregues të ndeshjes së rrymave ndërkombëtare në këto zgjedhje. Nga njëra anë është BE, e cila me anë të një ambasadoreje që nuk njeh asnjë normë etike apo diplomatike e mbështetur fuqimisht dhe deri në idiotësi nga ministri i Jashtëm gjerman dhe të “djathtët” soroistë europianë janë në krah të “Rilindjes” së Ramës. Supozohet se ideja e krijimit të një forme të Jugosllavisë së Re pa Kroacinë dhe Slloveninë, por me Shqipërinë – një ëndërr e vjetër serbe – ka gjetur përkrahjen entuziaste të Merkelit dhe ky është edhe shkaku kryesor që ajo dhe Soros janë në një linjë në Shqipëri.

Një fitore e Hillarit në USA do të kishte qenë vendimtare për një pushtet agresiv dhe represiv, të ngjashëm me atë të 1945-1991 në Shqipëri. Fati iu ndryshoi rrjedhën ngjarjeve në Washington. Kjo ka sjellë reduktimin në një masë të konsiderueshme të ndikimit të Sorosit në Departamentin e Shtetit dhe me riorganizimin që po bëhet atje do ta zhdukë përfundimisht atë ndikim. Kjo do të shihet me ambasadorin e ri amerikan që mund të vijë në muajt e ardhshëm. Por jo vetëm kaq.

Ndërsa interesat gjermanë sot janë të krijojnë një grup të Ballkanit të bashkuar, treg për Gjermaninë, me ndikim sllav të fortë, ata bien ndesh direkt me ato amerikane që për më shumë se 30 vjet po tentojnë dhe kanë arritur suksese të jashtëzakonshme, të zbythin ndikimin ruso-sllav nga Ballkani. Interesat amerikano–gjermanë kanë acarim të dukshëm dhe kjo u pa qartë në takimin e 7 vendeve më të zhvilluara të Botës si dhe me deklaratat e fundit të Merkel. Unë shpresoj se fuqia amerikane do të triumfojë kudo dhe do të jetë shpresë edhe për kombin shqiptar, siç ka qenë historikisht. Në këtë aspekt PD është krahu amerikan në Shqipëri dhe Ballkan.

Në planin kombëtar

Forcat kryesore që po ndeshen të krijojnë idenë e të njëjtës situatë si ajo e viteve 1943-1944, por natyrisht me ndryshime thelbësore, nganjëherë, deri në kundërthënie logjike. Gjatë Luftës së Dytë në Shqipëri operonin disa drejtime politike kryesore. Legalët të cilët ishin të ndarë në dy grupe: Nacionalistët, që mbështetnin bashkimin kombëtar me përkrahjen e Boshtin, sidomos Gjermanisë, që edhe e arritën me sukses. Mehdi Frashëri, Lef Nosi, Pater Anton Arapi, Rexhep Mitrovica etj., dhe një pjesë e konsiderueshme e firmëtarëve të pavarësisë. (Po të mos kishte hyrë USA në luftë, ndoshta ata do të kishin realizuar që atëherë atë që mezi kemi realizuar përgjysmë pas 70 vjetësh).

Dhe grupi tjetër nacionalist që mendonte, ndoshta më me largpamësi, se e ardhmja e kombit shqiptar do të ishte më e mirë të ishim në anën e anglo-amerikanëve. Për fat të keq atë kohë USA nuk ishte superfuqi, për më tepër e vetme, siç është sot dhe se Anglia kishte rol të fortë, në mos dominues në çështjet ballkanike dhe se ajo nuk ishte dashamirëse nga kombit shqiptar. Për rrjedhim të dyja këto grupe humbën sepse një pjesë e Europës humbi luftën dhe pjesa tjetër që e fitoi kishte dekada që kërkonte zhdukjen e kombit shqiptar. Por largpamësia e figurave të ndritura si ajo e firmëtarit të pavarësisë Mit’hat Frashëri, shndrit bindshëm sot.

Grupi i tretë, një grup ilegal, i organizuar nga serbët dhe i financuar dhe armatosur nga Britania e Madhe, ishte antikombëtar, përbëhej nga llumi i kombit dhe për fat të keq morën pushtetin dhe shkatërruan për 50 vjet kombin.

Kundërthënia logjike që përmenda më lart është se ilegalët e 1944-s, që edhe pse nuk luftonin kundër Gjermanisë, ishin kundër saj, se ashtu ishin interesat e BRSS dhe Jugosllavisë, të cilëve ata iu shërbenin me zell, sot janë në krah të Gjermanisë, sepse Gjermania sot mbështet krijimin e Jugosllavisë së Re me Shqipërinë brenda, duke realizuar kështu ëndrrën e tyre për bashkim me Jugosllavinë si republikë e shtatë që nuk arritën ta realizojnë dot më 1948. (Si rezultat i frikës nga reagimi amerikan që kishte Stalini).

Sot ka dy grupime kryesore, ai që mbështetet hapur nga BE dhe tjetri që mbështetet nga USA. Grupi parë i ka rrënjët tek ilegalët e 1944-s; pas 1991 ka patur mbështetjen e Soros dhe nëpërmjet tij të familjes Clinton dhe ka marrë dy herë pushtetin kur kjo familje ka kontrolluar ose Shtëpinë e Bardhe ose DASH. Duke kanabizuar të gjithë Shqipërinë, gjatë një periudhe 3-vjeçare që ata kishin pushtetin, mendohet se kanë një sasi të mëdha parash të pista që mund të shkojnë nga 2 e deri në 4 miliardë dollarë, ka mbështetjen e fuqishme të krimit të organizuar, ka propagandë shumë të gënjeshtërt, por eficiente. Ka dështuar totalisht në premtimet e para katër vjetëve, por nuk flet fare për to, ka ndrydhur totalisht shtypin dhe askush nuk denoncon.

Grupi i dytë, sidomos pas 18 , ngriti shqiptarët në protesta, krijoi një ide interesante të çadrës nga ku vrau frikën dhe rriti entuziazmin e shqiptarëve, arriti me shumë sukses të denoncojë pranë kancelarive perëndimore hashashizimin e Shqipërisë, kriminalizimin e politikës dhe lidhjet e krimit të organizuar me pushtetin, se ambasadat e tyre në Tiranë nuk e kishin këtë informacion ose e kishin fshehur. 27 Kongresmenë dhe Senatorë amerikanë e kanë mbështetur dhe mbështetin fuqimisht. Interesat amerikanë janë për fat në rezonancë të plotë me vizionin e këtij grupi. Arriti t’i rrëzojë 80% të qeverisë dhe t’i zëvendësojë ato me ministra teknikë, po ashtu ka ndryshuar rrënjësisht përfaqësimin politik. Unë e shoh si lajm të mirë për aktivitetin e Bashës, kur ata ministra apo zyrtarë arrogantë, të korruptuar që me sy të dhjamosur nga pasurimi i paligjshëm armiqësuan zgjedhësit me PD-në dhe se i dhanë PD-së goditje shkatërrimtare më 2013, sot kanë filluar të dalin haptazi kundër PD-së dhe Bashës. Ky aktivitet do t’iu tregojë shqiptarëve se kush kanë qenë ata në të vërtetë dhe se as fisnikëria prej Burri Shteti i dr. Berishës, që mori fajet e tyre përsipër, nuk i ka bërë këta t’i vrasë ndërgjegjja.

Nga sa më sipër, unë shoh se ne jemi në situatë të ngjashme me vitet 1991-1992. Në rast se grupi i parë fiton, unë besoj se ai nuk mund të mbajë pushtetin më gjatë se një vit, nëse Basha fiton, Shqipëria do të ecë me ritme eksponenciale drejt zhvillimit dhe progresit.