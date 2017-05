Burime nga PD: Nuk ka takim Basha-Rama sonte

Burime nga grupi i PD-së bëjnë të ditur për Mapo, se nuk do të ketë takim mes Ramës dhe Bashës sot në mbrëmje, edhe pse më parë u tha se do të ketë një të tillë.

Edhe pse u duk sikur kishte një lloj afrimi mes Ramës dhe Bashës për të zhvilluar një takim mes tyre, ngërçi mes tyre është rikthyer sërish.

Shtyerja e afatit të takimit ftoh paksa gjërat dhe krijon sërish një tjetër hendek për krizën politike në vend.

Por gjithsesi, besohet se takimi do të zhvillohet ditën e neserme ku edhe pritej që Rama të takohet me Bashën në presidencë.

Më herët, Partia Demkratike zhvilloi një takim me grupin e saj parlamentar ku pati edhe një konferencë telefonike me PPE-në.

Mësohet se pas këtij takimi, Bash aka kërkuar 6 ministri, KQZ dhe ndryshime në Kodin Zgjedhor.

Edhe presidenca ka reaguar më pas duke thënë se nuk ka takim sonte Rama-Basha.

‘Institucioni i Presidentit të Republikës përgënjeshtron të gjitha lajmet që përcillen si informacione me burim nga Presidenca për kohën dhe axhendën e takimit midis Kryeministrit dhe Liderit të Opozitës. Sqarojmë opinionin publik se nuk ka asnjë informacion të shpërndarë për median. Presidenti i Republikës vijon kontaktet dhe çdo vendim do t’i bëhet me dije opinionit publik zyrtarisht dhe me transparencë.’