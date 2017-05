Brenda kullës gjigante të Amazon

Foto 1 nga 21

Amazon hapi kullën 160 metra të lartë, të quajtur “Dita 1”, në nëntor të 2016-ës.

Krahas lartësisë, pjesa më e bukur e kësaj kulle do të jetë pjesa jashtë saj, ku janë ndërtuar tre sfera gjigante xhami.

Këto sfera do të jenë të mbushura me gjelbërim dhe specie në zhdukje dhe do të jenë të kompletuara në vitin 2018.

Ideja e Amazon është t’ju japë punonjësve të vet, nëj oaz të mrekullueshëm kënaqësie, në ambientet e tyre të punës.