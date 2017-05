‘Bisha e kuqe’/ Zjarrëfiksja ‘Made in Gramshi’ hidhet në aksion…

Foto 1 nga 24

Para më pak se një muaji “Mapo.al” botoi një fotogaleri dhe një shkrim (nga më të lexuarit), mbi një iniciativë krejt origjinale të disa zjarrëfikësve të guximshëm nga Gramshi që ndër të tjera treguan se ishin edhe tepër kreativ.

Ata kthyen brenda disa javësh punë një kamion të vjetër ushtrie në një zjarrëfikëse 4×4 për të ndërhyrë në zonat e thella dhe të vështira malore ku infrastruktura rrugore është tepër e amortizuar.

Ajo iniciativë u konsiderua si një prodhim “Made in Albania” ose më saktë si një shpikje “Made in Gramshi”.

Por nuk ka vonuar dhe ja, super-mjeti i domozdoshëm i prodhuar nga vetë zjarrëfikësit gramshjot e ka justifikuar mundin, duke shpëtuar nga shkrumbimi një pyll të bukur me pisha e bredha.

Po të kishte patur edhe të tjerë si ju, shumë nga mjetet e ushtrisë që u bënë skrap, mund të ishin konvertuar lehtë në zjarrfikëse malore apo mjete emergjencash. Pa folur për ato që ishin vetë të tilla!

Po t’u ishin vënë në dispozicion automjetet dhe mjetet e nevojshme, pa shumë mundim, edhe nxënësit e shkollës teknologjike do t’i kishin konvertuar ato gjatë orëve të punës praktike.

“Sot ne mesdite njoftohemi per zjarre ne pyllin prane liqenit te dushku, shkojm menjeher ne vendngjarje dhe mbas disa oresh luftim me flaket arrim te bejme izolimin e tij! Per fat te mire liqeni ndodhet shume afer dhe na jepte mundesi qe te benim mbushjen e zjarrfikse me uje!

Atomjeti zjarrefikes 4×4 qe pregatitem para disa ditesh po jepe frutet e para te punes fisnike!

#Gjithmon_ne_gadishmeri“,- shkruajnë në një postim të “Albanian Transport” çunat zjarrëfikës të Gramshit./Albanian-Transport/Mapo.al/