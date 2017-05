BIRN: Marrëveshja shtrydh të vegjlit! Duka: Nuk hyj në listat e PD

Agjencia BIRN në anglisht shkruan se marrëveshja mes Edi Ramës dhe Lulzim Bashës do vështirësojë rrugën për partitë e vogla.

Afrim Krsaniqi i Institutit Shqiptar për Politika, tha se sistemi elektoral e bën të vështirë që partitë e vogla të hyjnë në Kuvend.

“Është haptas një formulë që forcon partitë kryesore dhe e bën të pamundur për partitë e vogla. Kompromisi Rama-Basha do të krijojë probleme në termat e përfaqësimit, pasi rreth 200 mijë votues nga 1.7 milionë në total, nuk do kenë përfaqësues në Kuvend”.

Ndërkohë kreu i Partisë Agrare Ambientaliste Agron Duka, në një lidhje të drejtëpërdrejtë në studion e “Tonight Ilva Tare” në Ora News, dha dy lajme të rëndësishme.

E para, ai tha se nuk pranon të kandidojë në siglën e Partisë Demokratike si deputet.

E dyta, ai tha se pas zgjedhjeve është i hapur të bëjë koalicion me Partinë Socialiste.

Partia Agrare Ambientaliste do të mbledhë strukturat e partisë për të vendosur nëse do të dalë më vete në zgjedhjet parlamentare.

Duka thekson se marrëveshja Rama-Basha do të dëmtojë partitë e vogla.

Nëse do të dalë më vete, pas zgjedhjeve nuk do të ketë asnjë detyrim për të qëndruar në koalicion me PD, por mund të ketë dhe marrëveshje me PS.