Bilal Kola, misioni për të ringjallur të djathtën e vërtetë

Në zgjedhjet e 18 qershorit kandidon dhe një parti e re, Aleanca Popullore për Drejtësi, që drejtohet nga Bilal Kola, nipi i kryetarit të Lëvizjes së Legalitetit në Luftën e Dytë Botërore, Bilal Kola dhe djali i Kurt Kolës, i burgosur politik, një simbol i rezistencës antikomuniste

Aleanca Popullore për Drejtësi është partia më e re e spektrit politik shqiptar, por rrënjët i ka të hershme që nga Partia Popullore e Zogut dhe drejtohet nga nipi një figure emblematike i Lëvizjes së Legalitetit (kryetar i saj në vitin 1943) në Luftën e Dytë Botërore, Bilal Kola. Bilal Kola i riu i lindur e rritur nën komunizëm me gjyshin e vrarë nga komunistët në vitin 1949 dhe me babanë, Kurt Kola, që e ka parë vetëm nga frëngjitë e burgut, themeloi në janar të këtij viti APD-në, partia që synon të –përfaqësojë shtresën e ish-të përndjekurve politikë, pronarëve legjitimë dhe diasporën shqiptare. APD-ja është regjistruar në zgjedhjet e 18 qershorit me kandidatë në të gjithë vendin, ky listat kryesohen nga pinjollë të familjeve të persekutuara në komunizëm. Kola, i cili është shkolluar në perëndim dhe ka kandiduar vetëm një herë në zgjedhje në vitin 2005 nën siglën e LZHK-së kur e drejtonte Leka Zogu i Parë, e sheh partinë e tij si një opozitë reale në këto zgjedhje, si një e djathtë e vërtetë, e papërfaqësuar deri më tani as me Partinë Demokratike dhe as me parti të tjera të spektrit të djathtë.

Fëmija i diktaturës

Bilal Kola ka lindur në vitin 1972 kur familja e tij ndodhej në internim në kampet e punës në Plug të Lushnjës. Të paktën dy muajt e parë të jetës ai mbeti pa emër, pasi shteti komunist refuzonte ta regjistronte atë me emrin e “armikut të partisë” Bilal Kola (gjyshi), i cili ishte pushkatuar nga komunistët në vitin 1949. Gjyshi kishte vënë kullën e tij në Macukull të Matit në shërbim të aleatëve në Luftën e Dytë Botërore duke strehuar oficerët britanikë që kishin ardhur me mision kundër gjermanëve. Për këtë arsye nazistët ia dogjën shtëpinë, e cila do të përfshihej nga flakët e dyta komuniste fill pas luftës. Bashkë me të fatin e keq të pushkatimit do ta kishin dhe 11 burra të tjerë të familjes mes tyre dhe dy djemtë e tij të parë, 19 dhe 17 vjeç. Me pushkatimin e tij kalvari i vuajtjeve do të shoqëronte deri në vitin 1990 familjen e lënë pas, fëmijët dhe fëmijët e tyre. Bilali (nipi) lindi në një kamp pune pasi prindërit kishin rrugëtuar në disa internime në kalanë e Beratit, më pas në kampin famëkeq të Tepelenës dhe në Porto Palermo.

“Kur isha 4-5 vjeç nisa të kuptoj se kush isha unë dhe çfarë historie kishte familja ime. Më vonë kuptova se pse ishte dënuar me burg babai im, por goditjen e parë nga komunizmi e mora në moshën 12 vjeç kur vendosa të regjistrohesha në kampionatin e shahut të shkollës. Jo vetëm nuk më lejuan por më bën një gjyq para shkollës se si ‘unë si armik i klasës dhe i partisë’ kisha guxuar të regjistrohesha. Më pas 14 vjeç nuk më dhanë as të drejtën për shkollën e mesme” tregon Kola.

18 vitet e para të jetës i kaloi në ecejaket me nënën në Burgun e Burrelit ku shihte babanë e burgosur, ndërsa pas ‘90-s fati e lidhi me emrin e gjyshit të tij, këtë herë për mirë.

“Nga mosha 2 vjeç deri në 16 unë tim atë e kam parë vetëm në një frëngji të vogël, në burgun e Burrelit. Im atë është liruar nga burgu në 10 janar 1991. Në mars të 1991 jemi arratisur për në Greqi ku kemi ndenjur rreth 1 vit dhe më pas jemi kthyer në Tiranë. Në vitin 1994 unë munda që me anë të mikut të tim gjyshi, Lordi Julian Emery, misionar ushtarak britanik, të shkoja në Angli dhe të shkollohesha atje. Lordi është një prej personave që ka qenë në shtëpinë tonë në Macukull. Ka ardhur në Shqipëri në 1993 ku është dekoruar nga presidenti Berisha me urdhrin Gjergj Skënderbeu”. Kështu një “besë e dhënë” dikur nga gjyshi i tij i hapi nipit derën e të ardhmes. Bilali u shkollua në Angli për drejtësi dhe për drejtësi ndërkombëtare në të drejtën e biznesit dhe më pas u kthye në Tiranë për të punuar.

Politika, si thirrje gjenetike

Edhe pse një trashëgimtar i politikani të viteve ’40 Bilal Kola nuk u tërhoq nga politika menjëherë duke iu kushtuar punës së tij si jurist në kompani të rëndësishme ndërkombëtare. Në vitin 2005 hodhi hapin e parë në politikë duke kandiduar për Lëvizjen për Zhvillim Kombëtar. “LZHK, ka qenë një formacion politik i përbërë nga disa parti të djathta, por i kryesuar nga Leka Zogu. Në fakt kam marrë numrin më të madh të votave ndër 100 kandidatë të LZHK-së”. Po ky moment ishte vetëm një epilog pasi u tërhoq sërish në qetësinë e tij profesionale deri në vitin 2017 kur ka marrë iniciativën që të bashkojë shtresat që konsiderohen si gjenetikisht të djathta në vend. Në vitin 2014 u zgjodh drejtor i Instituti të Integrimit të të Përndjekurve Politikë, kur në pushtet ishte e majta. “Deri në vitin 2017 i kam shërbyer këtij komuniteti në këtë detyrë. Nga 28 janari i këtij viti në konventën e themelimit të Partisë Aleanca Popullore për Drejtësi jam zgjedhur kryetar i këtij subjekti politik, i cili në thelb të tij ka përfaqësimin e shtresave të persekutuarve politikë dhe diasporës kryesisht asaj politike” thotë ai.

Beteja për të djathtën e vërtetë

“Gjithmonë kam aspiruar për tu angazhuar në politikë, për të përfaqësuar shtresën nga e cila unë vij, por natyrisht që dyert kanë qenë gjithmonë të mbyllura. Ndërkohë që problematikat, çështjet, interesat apo kauzat e shtresës nga e cila unë vij dhe besoj se përfaqësoj kanë qenë gjithmonë të paadresuara. Pra në kushtet kur PD-ja nuk ka patur njerëz që vinin nga këto shtresa, këtu bën ndryshim vetëm viti 1992 ku janë zgjedhur një grup i caktuar deputetësh nga kjo shtresë. Por duke hequr ato zgjedhje nga 1996 e tutje kjo shtresë ka qenë mirëfilli e papërfaqësuar në politikë. Kështu që unë besoj se kjo është arsyeja kryesore pse nuk janë adresuar çështjet, pse nuk janë zgjidhur kauzat dhe pse nuk janë trajtuar interesat e këtyre shtresave” thekson Kola.

Listat e kësaj partie për deputetë duan të përçojnë pikërisht këtë gjë; rikthimi i shtresës së shtypur në komunizëm që nuk e gjeti hapësirën as në vitet e demokracisë.

“Ne kemi insistuar që këta kandidatë të jenë figura të spikatura të shtresave sociale që janë të përndjekurit politik, pronarët apo diaspora. Dua të përmend vetëm disa shembuj; Viktor Martini kryeson listën e Shkodrës dhe është një personazh tipik që përkufizon disidencën shqiptare. I ati ka qenë prefekt në kohën e Zogut, gjithashtu oficer i lartë i ushtrisë. Dy vëllezërit e tij kanë bërë burg politik. Vetë Viktori ka bërë disa vite burg politik. Ai është person, i cili ka udhëhequr revoltën e 14 Janarit në Shkodër për rrëzimin e bustit të Stalinit. Aktualisht jeton në diasporë dhe është përfaqësues i këtyre dy shtresave. Në qarkun e Dibrës kemi një vajzë të re, pinjolle e një ndër familjeve më patriotike të zonës, nga familja e Kaloshëve. Në qarkun e Lezhës është Zef Lleshaj, i cili është pinjoll në një familje patriotike të zonës. Në Durrës kemi Orkid Spahiun, në Tiranë jam unë dhe Gëzim Poçari që është një ndër avokatët më të spikatur të çështjes së pronave. Në qarkun e Fierit është Ervin Dina, pinjoll i familjes së Dinajve të Maqellarës dhe i Fiqiri Dinës ish-kryeministrit shqiptar. Kemi familjen Kokalari, Arjeta Kokalarin në Gjirokastër. Kemi Mersin Mersinin në qarkun e Vlorës. Pra, kemi personazhe që simbolizojnë të djathtën”.

Lista e kryesuesve të listave është vërtetë interesante për nga mbiemrat që mbajnë. Po si i ka bërë bashkë këto personazhe? Bilali thotë se kjo ishte e thjeshtë për faktin e thjeshtë që janë zbuar nga politikëbërja përgjatë këtyre viteve.

Objektivi primar i kësaj partie të re po me rrënjë të vjetra është përfaqësimi në Kuvendin e Shqipërisë në zgjedhjet e ardhshme. “Votuesit tanë janë të djathtë ashtu siç dhe ne jemi të djathtë” thekson Kola duke shtuar se me programin dhe njerëzit që ka kjo parti pret të afrojë pranë vetes votuesit e djathtë.